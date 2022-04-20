Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Alle serier
Beardtrimmer series 5000 Vår raskeste trimmer for perfekt skjeggstubb
Utgått
Støtte
BT5205/16
Gå til butikk
Registrer produktet
Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti (vilkår kan gjelde).
Brukerhåndbok med viktig informasjon
Brukerhåndbok
Alle (2)
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan tar jeg av og på et tilbehør til Philips Groomer?
ShaversRensebørste
Den nye skjeggtrimmeren eller barbermaskinen min fra Philips starter ikke
Philips-groomeren trimmer håret ujevnt
Philips-hårklipperen fungerer ikke
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne