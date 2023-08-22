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        Utgått

        Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer

        BT3620/15

        4.4
        | (606) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
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        Utformet for komfortabel og effektiv stelling

        Utformet for komfortabel og effektiv stelling

        Selvslipende blader med avrundede tupper er utformet for å være skånsomme mot huden for en mer komfortabel trimmeopplevelse, samtidig som de holder seg like skarpe som på dag én, uten behov for bladolje. Ikke-korrosive blader gjør dem også enkle å rengjøre.

        Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger

        Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger

        Trimmerens presisjonshjul har 40 lengdeinnstillinger i trinn på 0,5 mm, noe som hjelper deg med å forme skjegget ditt så presist som du trenger.

        Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

        Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

        De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.

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        Anmeldelser

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        Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

        4.4

        av 5

        606

        Anmeldelser

        92%

        anbefaler dette produktet

        22/08/2023

        Danmark

        Danmark

        Bekreftet kjøper

        Fantastisk maskine

        Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

        Fordeler

        Super maskine

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

        25/01/2026

        Sverige

        Sverige

        Bekreftet kjøper

        Trimmer

        Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

        Fordeler

        Inget att erinra

        Ulemper

        Inget att klaga på

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

        08/03/2026

        United Kingdom

        United Kingdom

        Bekreftet kjøper

        A great new beard trimmer

        My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

        Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

        Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.