Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

      Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer

      BT3617/15

      Dessverre er dette produktet ikke lenger tilgjengelig

      Lignende produkter

      Se alle Skjeggtrimmere

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer
      - {discount-value}

      Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer

      total

      recurring payment

      Utformet for komfortabel og effektiv stelling

      Utformet for komfortabel og effektiv stelling

      Selvslipende blader med avrundede tupper er utformet for å være skånsomme mot huden for en mer komfortabel trimmeopplevelse, samtidig som de holder seg like skarpe som på dag én, uten behov for bladolje. Ikke-korrosive blader gjør dem også enkle å rengjøre.

      Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

      Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

      De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.

      Hold oppmerksomheten for hver trim

      Hold oppmerksomheten for hver trim

      Lysindikatoren holder deg informert om batteristatus når den lader, og om den er fulladet, noe som sørger for at du alltid er klar for den neste trimmen.

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.