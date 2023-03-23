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Beardtrimmer series 3000 Skjeggtrimmer

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Beardtrimmer series 3000Skjeggtrimmer

BT3222/14

Beardtrimmer series 3000 Skjeggtrimmer

Utgått

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  • Slik rengjør du Philips-skjeggtrimmeren i 1000/3000-serien rutinemessig. Tørt håndtak, vaskbart tilbehør
    Slik rengjør du Philips-skjeggtrimmeren i 1000/3000-serien rutinemessig. Tørt håndtak, vaskbart tilbehør

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Håndbøker og dokumentasjon

Britisk samsvarserklæring - English (US)

  • ZIP fil, 156.3 kB
  • 26 February 2026

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 423 kB
  • 9 April 2025

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