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  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
  • Rask og nøyaktig trimming for enkel styling

Utgått

Beardtrimmer series 3000Skjeggtrimmer

BT3222/14

4.4
| (606) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Rask og nøyaktig trimming for enkel styling
Denne trimmeren med Lift & Trim-system løfter og får med seg mer hår som ligger flatt, noe som gir en jevn og effektiv trimming. På denne måten kan du enkelt velge om du vil ha tredagersskjegg, kort skjegg eller langt skjegg.
Se alle fordeler

Selvslipende kniver i titan

Rask og nøyaktig trimming for enkel styling

  • 0,5 mm presisjonsinnstillinger

  • Titanbelagte kniver

  • 60 min. trådløs bruk / 1 t lading

  • Lift & Trim-system

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Perfekt for skjeggstubber, Philips skjeggtrimmer har nye Lift & Trim-systemet: Kammen løfter og fører håret opp til knivene for å gi en jevn klipp.

Ekstra skarpe blader for et ekstra skarpt resultat

Ekstra skarpe blader for et ekstra skarpt resultat

De selvslipende, titanbelagte stålbladene er utformet for å holde seg like skarpe og effektive som på første dag, og gir en beskyttende trim gang på gang.

Batteri som varer lenger

Batteri som varer lenger

Denne skjeggtrimmeren bruker DuraPower-teknologi for å redusere friksjonen på bladene, bevare motoren og holde batteriet i gang fire ganger lengre.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

606

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

22/08/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fordeler

Super maskine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

25/01/2026

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fordeler

Inget att erinra

Ulemper

Inget att klaga på

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.