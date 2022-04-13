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Satinelle Prestige Epilator til våt og tørr bruk
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BRE652/00
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Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Når bør jeg bytte ut platen for hard hud på den elektriske fotfilen fra Philips
Kan jeg bruke den elektriske fotfilen fra Philips til våt bruk?
Hvordan får man best resultater med den elektriske fotfilen fra Philips?
Satinelle&Epilator series 8000Fotfilskive
Satinelle/Epilator series 8000Eksfolierende børstehode
Satinelle/Epilator series 8000Deksel til sensitive områder
Satinelle/Epilator series 8000Sensitivitetsdeksel
Satinelle/Epilator series 8000Hudstrekker
Satinelle/Epilator series 8000Beskyttelseshette for fotfil
Epilator series 8000Girkasse til fotfil
Barberfolie
Veske
Trimmekam
Girkasse til fotfil
EpilatorEksfolieringshanske
EpilatorTrimmehode
Pinsettsett
Philips-epilatoren min fungerer ikke
Philips-epilatoren min lader ikke
Philips-epilatoren min fjerner ikke håret ordentlig
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