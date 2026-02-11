Philips-epilatoren min fungerer ikke

Noen Philips-epilatorer fungerer bare når de er koblet til, mens andre er trådløse og må lades før bruk. Sjekk emballasjen eller brukerhåndboken for å se hvilken type du har.

Trådløse epilatorer

Av sikkerhetsmessige årsaker slår ikke trådløse epilatorer seg på mens de er koblet til en stikkontakt. Koble epilatoren fra stikkontakten, og prøv å slå den på igjen.

Epilator med ledning

Epilatorer med ledning fungerer bare når de er koblet til en stikkontakt. Koble epilatoren til en stikkontakt og prøv å slå den på igjen.