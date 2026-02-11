Philips-epilatoren min lader ikke

Hvis epilatoren din fra Philips ikke lades, kan du lese tipsene nedenfor for å finne en mulig løsning.
Noen Philips-epilatorer fungerer bare når de er koblet til, mens andre er trådløse og må lades før bruk. Sjekk emballasjen eller brukerhåndboken for å se hvilken type du har.
Hvis epilatoren din har ledning, kobler du den til en stikkontakt og prøver å slå den på igjen.
Kontroller at epilatoren er fulladet før første gangs bruk. Dette sikrer at epilatoren fungerer som den skal når du bruker den for første gang.
Kontroller at ladekabelen er satt helt inn i ladekontakten nederst på epilatoren.
Pass på at du bruker en adapter med de riktige spesifikasjonene (5 V, mer enn eller lik 1,5 A, IPX4). Hvis du ikke har en adapter med de riktige spesifikasjonene, kan du kjøpe en fra nettbutikken til Philips.
Det kan virke som om epilatoren ikke lades, men den virkelige årsaken er at den ikke slås på fordi den er tilstoppet av hår og smuss. Rengjør epilatoren grundig i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken, og prøv deretter å slå på enheten igjen.
Kontroller at stikkontakten du bruker til å lade eller bruke epilatoren, fungerer som den skal. Prøv å lade eller bruke epilatoren i en annen stikkontakt for å se om det fungerer.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:BRE709/00, BRE729/00, BRE738/00. Klikk her for å vise flere produktnumre ›