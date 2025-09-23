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Bodygroom series 5000 BG5020/13 Showerproof body groomer
Utgått
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BG5020/13
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Er det trygt å bruke skjærefolie på hele kroppen?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Strømadapter
Bodygroom Series 3000 & 5000Kroppskam 3 mm
Bodygroom Series 3000 & 5000Kroppskam 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Kroppskam 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Barberingstilbehør til ryggen
ShaversRensebørste
Ekstra barberhodefolie
Bodygroom replacement foilErstatningsfolie
Den nye skjeggtrimmeren eller barbermaskinen min fra Philips starter ikke
Philips-hårklipperen fungerer ikke
Huden er irritert etter bruk av Philips-hårklipperen
Philips-groomeren trimmer håret ujevnt