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TT2000/43
Fits BodyGroom S3000 Series
Fits BodyGroom S5000 Series
Fits BodyGroom S7000 Series
Fits Click&Style (S500/700)
100 % vanntett for enkel bruk og rengjøring.
Barbermaskinens hode har patenterte avrundede tupper og hypoallergenisk folie for å beskytte huden under barberingen. En toveis trimmer kan klippe lange hår, og deretter kan du bruke skjærehodet for en tettere barbering.
3.5
av 5
591
Anmeldelser
BeMur
11/09/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Produkten er utmerket
Veldig brukervennlig , god kvalitet , tilfreds med valg av dette produktet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer og barberhode; vanntett
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer og barberhode; vanntett
Flemse1
15/01/2019
Danmark
Effektiv
Denne shaver kan tage mandehår på hele kroppen. Det kunne en ladyshaver ikke :-). Den er hurtig og effektiv
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2039/32 Vandafvisende kropstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2039/32 Vandafvisende kropstrimmer
Torben46
21/01/2018
Danmark
Super God
Det er et super god produkt og virker 100 % top maskine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt