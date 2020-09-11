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  • Reserveblad til trimming og barbering
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  • Reserveblad til trimming og barbering
  • Reserveblad til trimming og barbering
  • Reserveblad til trimming og barbering
  • Reserveblad til trimming og barbering

Bodygroom replacement foilErstatningsfolie

TT2000/43

3.5
| (591) Anmeldelser
Reserveblad til trimming og barbering
Reservebladhode TT2000/51 til barbering for Philips Bodygroom barbermaskin 3000, 5000 og 7000
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Reserveblad til trimming og barbering

  • Fits BodyGroom S3000 Series

  • Fits BodyGroom S5000 Series

  • Fits BodyGroom S7000 Series

  • Fits Click&Style (S500/700)

100 % vanntett for bruk i dusjen og enkel rengjøring

100 % vanntett for bruk i dusjen og enkel rengjøring

100 % vanntett for enkel bruk og rengjøring.

Sikker med mindre irritasjon for svært komfortabel barbering

Sikker med mindre irritasjon for svært komfortabel barbering

Barbermaskinens hode har patenterte avrundede tupper og hypoallergenisk folie for å beskytte huden under barberingen. En toveis trimmer kan klippe lange hår, og deretter kan du bruke skjærehodet for en tettere barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

591

Anmeldelser

11/09/2020

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Produkten er utmerket

Veldig brukervennlig , god kvalitet , tilfreds med valg av dette produktet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer og barberhode; vanntett

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer og barberhode; vanntett

15/01/2019

Danmark

Danmark

Effektiv

Denne shaver kan tage mandehår på hele kroppen. Det kunne en ladyshaver ikke :-). Den er hurtig og effektiv

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2039/32 Vandafvisende kropstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2039/32 Vandafvisende kropstrimmer

21/01/2018

Danmark

Danmark

Super God

Det er et super god produkt og virker 100 % top maskine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kropstrimmer og barberhoved, vandtæt

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