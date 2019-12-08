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Utgått

Bodygroom series 5000 BG5020/13 Showerproof body groomer

BG5020/13

4.2
| (632) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
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Plei hele kroppen med ett produkt

Plei hele kroppen med ett produkt

Nå kan du trygt pleie hele kroppen med bare ett verktøy. Philips’ pleiesystem for menn for hele kroppen klipper hår i tre ulike lengder for et rent, jevnt resultat på rygg, skuldre, bryst, mage, underarmer, armer, lyske og ben.

Du kan pleie områder som er vanskelige å nå med ryggtilbehøret

Du kan pleie områder som er vanskelige å nå med ryggtilbehøret

Du kan bekvemt fjerne hår på ryggen. Dette tilbehøret er spesielt utformet for bekvem barbering av ryggen.

Trygg og behagelig barbering på sensitiv hud

Trygg og behagelig barbering på sensitiv hud

Skjærehodet har patenterte avrundede tupper og en hypoallergenisk folie for å beskytte huden mot kutt og snitt under barbering.

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Anmeldelser

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4.2

av 5

632

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

08/12/2019

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Enkel og bruke

Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Fordeler

Når överallt. Bra batteritid

Ulemper

Inga än så länge

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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