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Utgått

Bodygroom series 3000 BG3010/40 Showerproof body groomer

BG3017/01

4.1
| (742) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
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Anmeldelser

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4.1

av 5

742

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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