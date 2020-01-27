Hej Max. Tack för dina kommentarer angående vår trimmer! Det är kul att höra att du är nöjd med produkten. Om du någonsin behöver hjälp är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på nummer : 08-5792 9067. Vi finns också på Facebook och Twitter om ni behöver hjälp. Vi önskar dig en trevlig dag.