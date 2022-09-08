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  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
  • Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.

PureProtect Quiet i 2200-serienSmart luftrenser

AC2221/13

Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.
Pust inn ren, trygg luft hjemme med vår mest stillegående luftrenser. Den fjerner 99,97 % av allergener og forurensende stoffer på få minutter, med minimalt energiforbruk og støy. Med et elegant design og smartkontroller glir den sømløst inn i hjemmet og livet ditt.
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Fanger effektivt opp allergener og forurensende stoffer.

Vår mest stillegående luftrenser. Ren luft, knapt nok en lyd.

  • Renser rom på opptil 109 m2

  • Vår mest stillegående luftrenser

  • Filteret har en levetid på 3 år

  • 420 m³/t luftrensekapasitet (CADR)

  • HEPA-filter og aktivt kull-filter

Grundig rensing av store rom på opptil 109 m2

Grundig rensing av store rom på opptil 109 m2

Med effektiv filtrering av 420 m3/t (CADR) (1) kan den enkelt rense områder på opptil 109 m2 og rense et rom på 20 m2 på under 7 minutter (2).

Vår mest stillegående luftrenser, laget for lavt støynivå

Vår mest stillegående luftrenser, laget for lavt støynivå

Opplev vår mest stillegående luftrenser med SilentWings-teknologi. Viftebladet er inspirert av uglenes lydløse flukt, og renser luften med et lydnivå helt ned til 13 dB(A).

3-lags HEPA-filter fanger opp 99,97 % av ultrafine partikler

3-lags HEPA-filter fanger opp 99,97 % av ultrafine partikler

Trelags filtrering bestående av forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kull fanger opp 99,97 % av partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4), noe som er mindre enn det minste kjente viruset!

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) CADR testes av et sertifisert tredjepartslaboratorium i henhold til GB/T18801-2022

  2. (2) Beregnet til standarden NRCC-54013

  3. (3) Lydtrykk, IEC 60704, ved 1,5 m.

  4. (4) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 μm og 0,3 μm, iUTA Institute

  5. (5) Beregnet levetid. Levetiden til filteret avhenger av luftkvaliteten og bruken.

  6. (6) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 ved OFI, et østerriksk forskningsinstitutt for kjemi og teknikk

  7. (7) «Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008», skrevet av J. Bousquet og ca. 50 andre viktige opinionsledere, Allergy 2008: 63 (tillegg 86): 8–160

  8. (8) Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført av eksternt laboratorium med influensavirus (H1N1) i 30 m3 forsøksrom, med turbomodus i 1 t

  9. (9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. albus, 30 m3 rom, 1 t, turbomodus, tredjepartslaboratorium

  10. (10) Testet av eksternt GMT-laboratorium iht. GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rom, turbomodus i 1 t.