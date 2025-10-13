Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • Originale filtre til PureProtect 2200 luftrenser Originale filtre til PureProtect 2200 luftrenser Originale filtre til PureProtect 2200 luftrenser
    • Play Pause

      PureProtect Quiet i 2200-serien HEPA NanoProtect-filter

      FY2200/30

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Originale filtre til PureProtect 2200 luftrenser

      Ekstra originalfiltre til luftrenseren: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktiv kull og forfilter for beskyttelse mot forurensning, pollen, støv, flass fra kjæledyr og virus.

      Se alle fordeler

      Lignende produkter

      Se alle Filter

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      PureProtect Quiet i 2200-serien
      - {discount-value}

      PureProtect Quiet i 2200-serien

      HEPA NanoProtect-filter

      total

      recurring payment

      Originale filtre til PureProtect 2200 luftrenser

      Fanger effektivt opp 99,97 % av nanopartiklene (1)

      • Kompatibelt med 2200 Series
      • I esken: 1 filter
      • Levetid på 3 år
      • Originalt Philips-filter
      Kompatibel med Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Kompatibel med Philips PureProtect Quiet 2200 Series

      Ekstra filtre til Philips-luftrensere i PureProtect Quiet 2200 Series: AC2210, AC2220, AC2221. Se undersiden av luftrenseren for å finne ut hvilken modell du har.

      Holdbart filter som varer i 3 år

      Holdbart filter som varer i 3 år

      Originale filtre sikrer optimal ytelse i opptil 3 år (2), noe som sparer deg for både arbeid og kostnader. Luftrenseren beregner filtrenes levetid og varsler deg når de må skiftes ut.

      Bærekraftig design med 30 % mindre emballasje

      Bærekraftig design med 30 % mindre emballasje

      Vårt sammenleggbare filterdesign sparer emballasje og bruker 35 % mindre plast, noe som reduserer karbonavtrykket vårt.

      Originalt Philips-filter for beste ytelse

      Originalt Philips-filter for beste ytelse

      Det originale Philips-filteret er utviklet for å passe perfekt i apparatet ditt. For optimal ytelse må du alltid bruke et originalt Philips-filter.

      3-lags HEPA-filter fanger opp 99,97 % av ultrafine partikler

      3-lags HEPA-filter fanger opp 99,97 % av ultrafine partikler

      Trelags filtrering bestående av forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kull fanger opp 99,97 % av partiklene helt ned til 0,003 mikrometer (1) – for å beskytte deg mot forurensning, virus, allergener, bakterier og lukt.

      Se indik. for filter på apparatet

      Se indik. for filter på apparatet

      Indikatoren på skjermen til Philips-enheten din varsler deg når du må bytte filter. Vedlikehold er enkelt og tar mindre enn ett minutt.

      Koble til Air+-appen for ekstra anvendelighet

      Koble til Air+-appen for ekstra anvendelighet

      Koble apparatet til Air+-appen for å overvåke filterstatusen og enkelt bestille nytt når det er behov.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Produkttype
        HEPA NanoProtect-filter
        Inkludert i esken
        1 stk. filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Forfilter
        Ja
        Aktivt kull
        Ja
        Levetid
        3 år

      • Ytelse

        Partikkelfiltrering
        99,97 % ved 0,003 mikrometer

      • Vekt og mål

        Emballasjelengde
        30,5 cm
        Emballasjebredde
        13,8 cm
        Emballasjehøyde
        29,5 cm
        Emballasjevekt
        0,94 kg

      • Erstatning

        Til Philips luftrensere
        AC2210, AC2220, AC2221

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • (1) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 μm og 0,3 μm, iUTA-instituttet
      • (2) Beregnet gjennomsnitt. Levetiden til filteret avhenger av luftkvaliteten og bruken.
      • (3) vs. FY2200 ikke-brettbar emballasje

      Eksklusive tilbud, bare for deg


      En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

      100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

      Tidlig tilgang til salg.

      Tips om sunn livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
      Hva betyr dette?
      *Klikk her for å lese om våre vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

      Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.