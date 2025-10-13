Søkeord
FY2200/30
Originale filtre til PureProtect 2200 luftrenser
Ekstra originalfiltre til luftrenseren: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktiv kull og forfilter for beskyttelse mot forurensning, pollen, støv, flass fra kjæledyr og virus.Se alle fordeler
HEPA NanoProtect-filter
Ekstra filtre til Philips-luftrensere i PureProtect Quiet 2200 Series: AC2210, AC2220, AC2221. Se undersiden av luftrenseren for å finne ut hvilken modell du har.
Originale filtre sikrer optimal ytelse i opptil 3 år (2), noe som sparer deg for både arbeid og kostnader. Luftrenseren beregner filtrenes levetid og varsler deg når de må skiftes ut.
Vårt sammenleggbare filterdesign sparer emballasje og bruker 35 % mindre plast, noe som reduserer karbonavtrykket vårt.
Det originale Philips-filteret er utviklet for å passe perfekt i apparatet ditt. For optimal ytelse må du alltid bruke et originalt Philips-filter.
Trelags filtrering bestående av forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kull fanger opp 99,97 % av partiklene helt ned til 0,003 mikrometer (1) – for å beskytte deg mot forurensning, virus, allergener, bakterier og lukt.
Indikatoren på skjermen til Philips-enheten din varsler deg når du må bytte filter. Vedlikehold er enkelt og tar mindre enn ett minutt.
Koble apparatet til Air+-appen for å overvåke filterstatusen og enkelt bestille nytt når det er behov.
Generelle spesifikasjoner
Ytelse
Vekt og mål
Erstatning
