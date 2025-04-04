Søkeord

    Utrolig realisme. Nydelig design.
      Energy Label Europe F Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 202.0KB)

      OLED 4K Ambilight-TV

      65OLED810/12

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Utrolig realisme. Nydelig design.

      Denne sofistikerte OLED Ambilight-TV-en lar skjønnheten blomstre. Fra den minimalistiske designen og naturtro bildet, til den overraskende kinolyden, blir du helt oppslukt. Ambilights innlevende glød får alt til å se større ut og mer ... Wow!

      Se alle fordeler

      Tilgjengelig i:

      Lignende produkter

      Se alle Ambilight

      OLED
      OLED

      4K Ambilight-TV

      Utrolig realisme. Nydelig design.

      • 164 cm (65") AMBILIGHT-TV
      • 4K OLED. 144 Hz
      • P5 AI perfect picture engine
      • Dolby Vision og Dolby Atmos
      Ambilight TV

      Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.

      Skarp OLED-skjerm. Livaktig bilde i ethvert lys

      Skarp OLED-skjerm. Livaktig bilde i ethvert lys

      Det livaktige bildet av denne lyse OLED-TV-en ser alltid fantastisk ut, selv om den sees fra en vinkel. Det kompenseres automatisk for eventuelle endringer i omgivelseslyset i rommet: Uansett hva du ser på, ser svart ut som svart (ikke grått), og selv de minste detaljene vil hoppe ut av skyggene og lyse områder. Alle store HDR-formater støttes.

      Uansett hva du ser på, føles bildet helt ekte ut. P5-motor med KI

      Uansett hva du ser på, føles bildet helt ekte ut. P5-motor med KI

      Philips P5-prosessoren med KI gir et bilde som føles så ekte at du kan gå inn i det. KI-algoritmen med dyp læring behandler bilder på en måte som ligner på menneskehjernen. Uansett hva du ser på, får du naturtro detaljer og kontrast, dype farger og jevne bevegelser.

      Kinovisning for alt du ser og spiller

      Kinovisning for alt du ser og spiller

      Hold deg på kanten av setet! Med Dolby Vision ombord ser du bildet regissøren ønsket at du skulle se, ikke mer skuffende scener som er for mørke! Oppdag hver strålende detalj fra filmer til spill.

      Oppslukende surroundlydteknologi

      Oppslukende surroundlydteknologi

      Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X tar lyden av denne TV-en til et annet nivå, i alle rom. De nyeste filmene, de nyeste spillene, de største sportsbegivenhetene: Med lydeffekter plassert i rommet over og rundt deg vil du føle at du er midt i handlingen.

      Uansett hva du ser på, får du perfekt TV-lyd. IntelliSound-motor

      Uansett hva du ser på, får du perfekt TV-lyd. IntelliSound-motor

      Med vår IntelliSound-motor ombord kan Ambilight-TV bruke KI for å gi deg best mulig lyd! Enten det er serier og filmer, musikk eller tale-tungt innhold som nyheter, vil TV-en optimalisere innstillingene automatisk. Ønsker du ikke å bruke KI? Du kan også velge forhåndsinnstilte lydstiler manuelt, eller tilpasse innstillingene selv.

      Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google

      Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google

      Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.

      Total spilløsning. Spennende spill for hver spiller

      Total spilløsning. Spennende spill for hver spiller

      HDMI 2.1, 120 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og ultralav inngangsforsinkelse. Denne Ambilight-TV-en gir deg spesifikasjonene du trenger for å spille hvordan du vil – fra Indie-spill eller AAA-titler! Hvis du vil ha mer kontroll, gjør GameBar 2.0 at du kan tilpasse hvordan du spiller, og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for nettskyspilling. PC-spillere kan også nyte 144 Hz VRR via HDMI.

      Koble til smarte hjemmenettverk, taleassistenter med mer

      Koble til smarte hjemmenettverk, taleassistenter med mer

      Sømløs kompatibilitet med Matter betyr at du enkelt kan integrere denne 4K Ambilight-TV-en i det eksisterende smarte hjemmenettverket. Du kan også bruke TV-fjernkontrollen til å styre satellitt- eller kabelboksen eller vekke Google Assistant – og TV-en er også kompatibel med Alexa-aktiverte enheter og Apple AirPlay.

      Gjennomtenkt design. Ansvarlig emballasje

      Den slanke skjermen uten kant ser sofistikert ut i alle rom, og Ambilight skaper fascinerende stemningsbelysning når skjermen er slått av. Den slanke TV-fjernkontrollen i metall lader trådløst, og har bevegelsesaktivert bakgrunnsbelysning. Emballasjen vår bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og innleggene er trykt på resirkulert papir.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • Ambilight-pakke
        • Spillmodus
        • Musikkmodus
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        65  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        164  cm
        Skjerm
        4K Ultra HD OLED
        Paneloppløsning
        3840 x 2160p
        Opprinnelig oppdateringshastighet
        144  Hz
        Bildemotor
        P5 AI Perfect Picture Engine
        Bildeforbedring
        • Auto Film og Filmmaker Mode
        • Calman
        • Calman Autocal klar og manuell kalibrering
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Filmmaker mode
        • Spill
        • Hjemmekino
        • MEMC / FRC innebygd
        • Micro Dimming Perfect
        • Skjerm
        • Personlig
        • Perfect Natural Motion
        Variabel oppdateringsfrekvens
        144 Hz

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apper*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • NFT-app*
        • YouTube
        Operativsystem
        Google TV™
        Minnestørrelse (Flash)*
        32 GB

      • Smart TV-funksjoner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Taleassistent*
        • Fjernkontroll med mikrofon.
        • Fungerer med Alexa
        • Hey Google
        Smarthjemopplevelse
        • Control4
        • MATTER
        • Fungerer med Apple Home
        Spillkontrolllinje
        Spillinje 2.0
        TTS-støtte
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Avspillingsformater for musikk
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstformatstøtte
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Avspillingsformater for bilde
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Lyd
        2.1 kanal
        Utgangseffekt (RMS)
        Utgangseffekt: 70 watt (RMS)
        Høyttalerkonfigurasjon
        10 W x 4 mellomtonehøyttaler, 30 W subwoofer
        Kodek
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Lydforbedring
        • EQ hos AI
        • KI-modus
        • AVL-modus
        • Tydelig tale
        • Tale
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Underholdning
        • Høreprofil
        • Musikk
        • Nattmodus
        • Originalt
        • Personlig
        • Romlig musikk
        Hodetelefonfunksjoner
        Dolby Atmos for hodetelefoner
        Hovedhøyttaler
        Toveis mellomtonehøyttaler + diskanthøyttaler
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        4
        HDMI-funksjoner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Ettrykks avspilling
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, to bånd
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerer med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI2
        HDMI 2.1 Funksjon
        • EARC på HDMI 2
        • EARC/VRR/ALLM støttes
        • Maks. 48 Gbps datahastighet
        EasyLink 2.0
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 full båndbredde 48 Gbps
        • opptil 4K 144 Hz
        Spill
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision-spill
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • NVIDIA G-Sync-kompatibel
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+-adaptiv
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2294951
        SDR-energiklasse
        F
        Strømkrav i på-modus for SDR
        102  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        121  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        OLED

      • Drift

        Strømnett
        AC 100–240 V 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        0,5 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Øko-modus
        • Lyssensor
        • Slå av bilde (for radio)

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • 1 stk. USB-C-kabel for lading av fjernkontrollen
        • Nettledning
        • Fjernkontroll med trådløs lading
        • Hurtigstartveiledning
        • Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon
        • Bordstativ

      • Formgivning

        TV-farge
        Metallramme
        Stativutforming
        Metallmidtstativ med pilleform i satengkrom

      • Mål

        Avstand mellom to stativer
        550  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        300 x 300 mm
        TV uten stativ (B x H x D)
        1444 x 831 x 68 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1444 x 896 x 280 mm
        Emballasjekartong (B x H x D))
        1660 x 1052 x 170 mm
        Vekt av TV uten stativ
        22,1 kg
        Vekt av TV med stativ
        27,62 kg
        Vekt, inkl. emballasje
        34,62 kg

      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
      • Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
      • Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til talestyringstjenester varierer fra land til land og fra språk til språk.
      • Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.
      • Google TV er navnet på enhetens programvarelopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.
      • Tilgjengeligheten til Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere fra land til land eller region. Se støttesidene til Google Play og Apple Inc.
      • 144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync er oppnåelig når du spiller på en PC, koblet til OLED-TV via HDMI
      • Matter / Control4: Denne funksjonen blir tilgjengelig i 2025 via en programvareoppdatering.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

