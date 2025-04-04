Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
55OLED810/12
Utrolig realisme. Nydelig design.
Denne sofistikerte OLED Ambilight-TV-en lar skjønnheten blomstre. Fra den minimalistiske designen og naturtro bildet, til den overraskende kinolyden, blir du helt oppslukt. Ambilights innlevende glød får alt til å se større ut og mer ... Wow!Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
4K Ambilight-TV
total
recurring payment
Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.
Det livaktige bildet av denne lyse OLED-TV-en ser alltid fantastisk ut, selv om den sees fra en vinkel. Det kompenseres automatisk for eventuelle endringer i omgivelseslyset i rommet: Uansett hva du ser på, ser svart ut som svart (ikke grått), og selv de minste detaljene vil hoppe ut av skyggene og lyse områder. Alle store HDR-formater støttes.
Philips P5-prosessoren med KI gir et bilde som føles så ekte at du kan gå inn i det. KI-algoritmen med dyp læring behandler bilder på en måte som ligner på menneskehjernen. Uansett hva du ser på, får du naturtro detaljer og kontrast, dype farger og jevne bevegelser.
Hold deg på kanten av setet! Med Dolby Vision ombord ser du bildet regissøren ønsket at du skulle se, ikke mer skuffende scener som er for mørke! Oppdag hver strålende detalj fra filmer til spill.
Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X tar lyden av denne TV-en til et annet nivå, i alle rom. De nyeste filmene, de nyeste spillene, de største sportsbegivenhetene: Med lydeffekter plassert i rommet over og rundt deg vil du føle at du er midt i handlingen.
Med vår IntelliSound-motor ombord kan Ambilight-TV bruke KI for å gi deg best mulig lyd! Enten det er serier og filmer, musikk eller tale-tungt innhold som nyheter, vil TV-en optimalisere innstillingene automatisk. Ønsker du ikke å bruke KI? Du kan også velge forhåndsinnstilte lydstiler manuelt, eller tilpasse innstillingene selv.
Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.
HDMI 2.1, 120 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og ultralav inngangsforsinkelse. Denne Ambilight-TV-en gir deg spesifikasjonene du trenger for å spille hvordan du vil – fra Indie-spill eller AAA-titler! Hvis du vil ha mer kontroll, gjør GameBar 2.0 at du kan tilpasse hvordan du spiller, og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for nettskyspilling. PC-spillere kan også nyte 144 Hz VRR via HDMI.
Sømløs kompatibilitet med Matter betyr at du enkelt kan integrere denne 4K Ambilight-TV-en i det eksisterende smarte hjemmenettverket. Du kan også bruke TV-fjernkontrollen til å styre satellitt- eller kabelboksen eller vekke Google Assistant – og TV-en er også kompatibel med Alexa-aktiverte enheter og Apple AirPlay.
Den slanke skjermen uten kant ser sofistikert ut i alle rom, og Ambilight skaper fascinerende stemningsbelysning når skjermen er slått av. Den slanke TV-fjernkontrollen i metall lader trådløst, og har bevegelsesaktivert bakgrunnsbelysning. Emballasjen vår bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og innleggene er trykt på resirkulert papir.
Ambilight
Bilde/skjerm
Skjermoppløsning
Tuner/mottak/overføring
Smart TV
Smart TV-funksjoner
Multimedieprogrammer
Lyd
Tilkoblingsmuligheter
Støttede HDMI-videofunksjoner
EU-energikort
Drift
Tilbehør
Formgivning
Mål
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.