What is Ambilight TV? Why should you have one?
Tradisjonelle LED-TV-er sender lys gjennom fargefiltre, noe som gjør bildet blast. QLED-er er annerledes. De bruker et lag av bittesmå nanokrystaller som gnistrer når lys treffer dem, for å produsere intenst livaktige farger og et klarere bilde.
Den ultimate perfeksjonisten. P5-brikken analyserer hvert bilde, gjør fargene og kontrastene mer intense, detaljer skarpere, bevegelser jevnere og oppgraderer alle kilder til enestående 4K.
Ta en titt på baksiden av The One, og der finner du innebygde LED-lys. De er perfekt synkroniserte med det som skjer på skjermen, projiserer fargerikt lys på veggen og fyller rommet med stemningen til det du ser på. Dette forvandler TV-opplevelsen for alltid.
Se det for deg. Integrert LED-lys reagerer på alt du ser på og omgir deg med en glorie av farger. Ambilight endrer alt – skjermen din virker større og trekker deg dypere inn i favorittprogrammene dine. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.
Levende farger. Svært skarpe scener. Det er perfekte bilder på sitt beste. Med 4K (UHD) tilpasser Ambilight-TV-en seg alle HDR-formater. Du kan sluke alle detaljene i hvert eneste utrolige øyeblikk – enten det er mørkt eller lyst, spilles eller strømmes – mens du ser scene for scene.
Se for deg dette. Detaljer med større dybde. Utrolig levende farger. Virkelighetstro hudtoner. Med så jevn, naturlig bevegelse og så skarpe bilder føles det som om du er der selv. Åpne øynene, løft sansene og kjenn forskjellen.
DTS:X gjør hele forskjellen, med lyd som er så ekte at du kjenner det. Den beveger seg fritt rundt for å dra deg dypere inn i øyeblikket, med 3D-lydteknologi som legger til en ny dimensjon.
Det handler om super-responsiv spilling og grafikk uten avbrudd, for alle fra joystick-elskere til de mest engasjerte spillerne. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultrakorte forsinkelser og FreeSync Premium er alt på plass for jevnere spilling. Og med Ambilight-spillmodusen er det på tide å fordype deg enda mer i handlingen.
