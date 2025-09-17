Søkeord

    The One som har alt?

    Det er lov å være mistenksom. Men The One har virkelig alt du trenger. Slående 4K-bilde? Jepp. QLED? Helt klart. I tillegg har den P5-bildeprosessering, neste generasjons spillferdigheter og Ambilight. Og dette er bare begynnelsen! Møt din neste TV.

    Bilde av standardprodukt Bilde av produkt sett forfra

    QLED-skjerm

    Drevet av nanokrystaller

    Tradisjonelle LED-TV-er sender lys gjennom fargefiltre, noe som gjør bildet blast. QLED-er er annerledes. De bruker et lag av bittesmå nanokrystaller som gnistrer når lys treffer dem, for å produsere intenst livaktige farger og et klarere bilde.

    P5-bildemotor

    Helt livaktig

    Den ultimate perfeksjonisten. P5-brikken analyserer hvert bilde, gjør fargene og kontrastene mer intense, detaljer skarpere, bevegelser jevnere og oppgraderer alle kilder til enestående 4K.

    Ambilight

    Original. Integrert. Oppslukende

    Ta en titt på baksiden av The One, og der finner du innebygde LED-lys. De er perfekt synkroniserte med det som skjer på skjermen, projiserer fargerikt lys på veggen og fyller rommet med stemningen til det du ser på. Dette forvandler TV-opplevelsen for alltid.

    Hovedbilde

    Den eneste TV-en med integrerte lys på baksiden

    Se det for deg. Integrert LED-lys reagerer på alt du ser på og omgir deg med en glorie av farger. Ambilight endrer alt – skjermen din virker større og trekker deg dypere inn i favorittprogrammene dine. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.

    Hovedbilde

    Definert bildeskarphet og livlighet med 4K QLED

    Levende farger. Svært skarpe scener. Det er perfekte bilder på sitt beste. Med 4K (UHD) tilpasser Ambilight-TV-en seg alle HDR-formater. Du kan sluke alle detaljene i hvert eneste utrolige øyeblikk – enten det er mørkt eller lyst, spilles eller strømmes – mens du ser scene for scene.

    Hovedbilde

    Du tror det når du får se det med Philips P5-bildemotor

    Se for deg dette. Detaljer med større dybde. Utrolig levende farger. Virkelighetstro hudtoner. Med så jevn, naturlig bevegelse og så skarpe bilder føles det som om du er der selv. Åpne øynene, løft sansene og kjenn forskjellen.

    Hovedbilde

    DTS:X for oppslukende 3D-lydopplevelser

    DTS:X gjør hele forskjellen, med lyd som er så ekte at du kjenner det. Den beveger seg fritt rundt for å dra deg dypere inn i øyeblikket, med 3D-lydteknologi som legger til en ny dimensjon.

    Hovedbilde

    Ta spillingen til neste nivå

    Det handler om super-responsiv spilling og grafikk uten avbrudd, for alle fra joystick-elskere til de mest engasjerte spillerne. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultrakorte forsinkelser og FreeSync Premium er alt på plass for jevnere spilling. Og med Ambilight-spillmodusen er det på tide å fordype deg enda mer i handlingen.

    Philips-lydplanker med The One-TV-er

    Philips soundbar-systemer

    Er du klar for kinolyd?

    Jo da, The One høres flott ut rett ut av esken. Men hvis du vil ha ben-rystende effekter og ekstra skarp dialog, kan du prøve en lydplanke som er laget for å høres, se og fungere utmerket med TV-en din.

    Møt lydplanken

    Vil du vite mer?

    Utforsk andre The One-TV-er

