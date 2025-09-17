* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.

* Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com

* Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.

* Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.

* Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.

* Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.

* Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.