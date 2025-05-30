Søkeord

      Den du bør følge med på

      Se for deg dette. Filmkvelder hjemme. Sømløse spillbevegelser. Surroundlyd. Uendelige smart-TV-valg. Og 4K Ambilight-TV som lyser opp utenfor skjermen. TV-en er ikke bare enkel å bruke – den har alt.

      recurring payment

      Den du bør følge med på

      • 215 cm (85") AMBILIGHT-TV
      • 4K QLED. VRR 144 Hz
      • P5 Picture Engine
      • Dolby Vision og Dolby Atmos
      Den eneste TV-en med integrerte lys på baksiden

      Den eneste TV-en med integrerte lys på baksiden

      Se det for deg. Integrert LED-lys reagerer på alt du ser på og omgir deg med en glorie av farger. Ambilight endrer alt – skjermen din virker større og trekker deg dypere inn i favorittprogrammene dine. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.

      Definert bildeskarphet og livlighet med 4K QLED

      Definert bildeskarphet og livlighet med 4K QLED

      Levende farger. Svært skarpe scener. Det er perfekte bilder på sitt beste. Med 4K (UHD) tilpasser Ambilight-TV-en seg alle HDR-formater. Du kan sluke alle detaljene i hvert eneste utrolige øyeblikk – enten det er mørkt eller lyst, spilles eller strømmes – mens du ser scene for scene.

      Du tror det når du får se det med Philips P5-bildemotor

      Du tror det når du får se det med Philips P5-bildemotor

      Se for deg dette. Detaljer med større dybde. Utrolig levende farger. Virkelighetstro hudtoner. Med så jevn, naturlig bevegelse og så skarpe bilder føles det som om du er der selv. Åpne øynene, løft sansene og kjenn forskjellen.

      Kinoopplevelser med Dolby

      Kinoopplevelser med Dolby

      Med Dolby Vision og Dolby Atmos sitter du i regissørstolen. Hver scene, klart definert med kinostandard, er en fryd for øynene og ørene. Enten det gjelder filmer, sport eller spill, kan du omgi deg med mer naturtro kinoopplevelser for hvert eneste utrolige øyeblikk.

      DTS:X for oppslukende 3D-lydopplevelser

      DTS:X for oppslukende 3D-lydopplevelser

      DTS:X gjør hele forskjellen, med lyd som er så ekte at du kjenner det. Den beveger seg fritt rundt for å dra deg dypere inn i øyeblikket, med 3D-lydteknologi som legger til en ny dimensjon.

      Ta spillingen til neste nivå

      Ta spillingen til neste nivå

      Det handler om super-responsiv spilling og grafikk uten avbrudd, for alle fra joystick-elskere til de mest engasjerte spillerne. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultrakorte forsinkelser og FreeSync Premium er alt på plass for jevnere spilling. Og med Ambilight-spillmodusen er det på tide å fordype deg enda mer i handlingen.

      Titan OS. Finn frem, helt enkelt.

      Titan OS. Finn frem, helt enkelt.

      Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.

      Koble enkelt til det smarte hjemmenettverket ditt

      Koble enkelt til det smarte hjemmenettverket ditt

      Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt. Hvis du vil styre TV-en fra Matter Smart Home-appen eller med stemmestyring, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt. TV-en er kompatibel med Google-smarthøyttalere og Apple AirPlay.

      Alle størrelser for å passe dine behov

      Alle størrelser for å passe dine behov

      Størrelsen teller – i dette tilfellet for hvordan TV-en vakkert glir inn i rommet. Du kan velge etter dine behov, uansett om du vil ha en liten skjerm som kan plasseres tett, eller om du vil skalere opp til hjemmekinoanlegget. Dette er helt klart «The One», fra 43 til utrolige 75 tommer.

      Gjør hvert ord tydelig med Vocal Boost

      Hør hvert ord tydeligere. Vocal Boost gjør det mulig for lytteren å skru dialogvolumet opp eller ned uten at det påvirker bakgrunnslyden. På denne måten går du ikke glipp av et eneste øyeblikk, når hver setning høres tydelig.

      Europeisk design

      Nøye uttenkt svingstativ i midten for en mer fleksibel synvinkel og for å redusere blending. Lounge-modus for å forbedre belysningen i rommet. Resirkulert plast i fjernkontrollen. Alt du forventer fra Philips Ambilight-TV, med FSC-sertifisert emballasje av resirkulert papp og instruksjoner på papir i pakken.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • Ambilight FTI Animation
        • Musikk med Ambilight
        • AmbiSleep
        • Spillmodus
        • Lounge-lysmodus
        • Vekkerklokke med «soloppgang»
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        85  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        215  cm
        Skjerm
        4K Ultra HD QLED
        Paneloppløsning
        3840 x 2160p
        Opprinnelig oppdateringshastighet
        120  Hz
        Bildemotor
        P5 Perfect Picture Engine
        Bildeforbedring
        • Calman
        • Calman Autocal klar og manuell kalibrering
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Spill
        • HDR10+-kompatibel
        • Hjemmekino
        • MEMC / FRC innebygd
        • Micro Dimming Pro
        • Skjerm
        • Film
        • Personlig
        • Ultra Resolution
        Variabel oppdateringsfrekvens
        144 Hz

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        • 576p-50 Hz
        • 640 x 480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apper*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT-app*
        • YouTube
        Operativsystem
        TITAN OS
        Minnestørrelse (Flash)*
        8GB

      • Smart TV-funksjoner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Taleassistent*
        • Innebygd Amazon Alexa
        • Fungerer med Google Home
        • Fjernkontroll med mikrofon.
        Smarthjemopplevelse
        • Control4
        • MATTER
        • Fungerer med Apple Home
        Spillkontrolllinje
        Spillinje 2.0
        TTS-støtte
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Avspillingsformater for musikk
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstformatstøtte
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Avspillingsformater for bilde
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Lyd
        2.1 kanal
        Utgangseffekt (RMS)
        50 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 X 10 fulltonehøyttalere + 30 W subwoofer
        Kodek
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Lydforbedring
        • Alle lydstiler
        • AVL-modus
        • Bassforbedring
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Equalizer
        • Høreprofil
        • Nattmodus
        • Romkalibrering
        • Vokal-boost
        Hodetelefonfunksjoner
        Dolby Atmos for hodetelefoner
        Lydmotor
        IntelliSound
        Hovedhøyttaler
        Fulltone bassrefleks (FR01A+)
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        4
        HDMI-funksjoner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Ettrykks avspilling
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerer med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI2
        HDMI 2.1 Funksjon
        EARC på HDMI 2

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        Spill
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10+-kompatibel
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2323672
        SDR-energiklasse
        E
        Strømkrav i på-modus for SDR
        129  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        316  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        QLED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        mindre enn 0,3 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Øko-modus
        • Lyssensor
        • Slå av bilde (for radio)

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • 2 x AAA-batterier
        • Brosjyre om regelverk og sikkerhet
        • Nettledning
        • Hurtigbrukerveiledning
        • Bordstativ
        • Fjernkontroll

      • Formgivning

        TV-farge
        Rødmetallisk plastramme
        Stativutforming
        Metallstativ, mørk grå

      • Mål

        Avstand mellom to stativer
        805  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        600 x 400 mm
        TV uten stativ (B x H x D)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Emballasjekartong (B x H x D))
        2080 x 1250 x 245 mm
        Vekt av TV uten stativ
        54 kg
        Vekt av TV med stativ
        56 kg
        Vekt, inkl. emballasje
        68 kg

      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
      • Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
      • Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
      • Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

