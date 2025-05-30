Søkeord
85PUS9000/12
Se for deg dette. Filmkvelder hjemme. Sømløse spillbevegelser. Surroundlyd. Uendelige smart-TV-valg. Og 4K Ambilight-TV som lyser opp utenfor skjermen. TV-en er ikke bare enkel å bruke – den har alt.Se alle fordeler
4K Ambilight-TV
Se det for deg. Integrert LED-lys reagerer på alt du ser på og omgir deg med en glorie av farger. Ambilight endrer alt – skjermen din virker større og trekker deg dypere inn i favorittprogrammene dine. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.
Levende farger. Svært skarpe scener. Det er perfekte bilder på sitt beste. Med 4K (UHD) tilpasser Ambilight-TV-en seg alle HDR-formater. Du kan sluke alle detaljene i hvert eneste utrolige øyeblikk – enten det er mørkt eller lyst, spilles eller strømmes – mens du ser scene for scene.
Se for deg dette. Detaljer med større dybde. Utrolig levende farger. Virkelighetstro hudtoner. Med så jevn, naturlig bevegelse og så skarpe bilder føles det som om du er der selv. Åpne øynene, løft sansene og kjenn forskjellen.
Med Dolby Vision og Dolby Atmos sitter du i regissørstolen. Hver scene, klart definert med kinostandard, er en fryd for øynene og ørene. Enten det gjelder filmer, sport eller spill, kan du omgi deg med mer naturtro kinoopplevelser for hvert eneste utrolige øyeblikk.
DTS:X gjør hele forskjellen, med lyd som er så ekte at du kjenner det. Den beveger seg fritt rundt for å dra deg dypere inn i øyeblikket, med 3D-lydteknologi som legger til en ny dimensjon.
Det handler om super-responsiv spilling og grafikk uten avbrudd, for alle fra joystick-elskere til de mest engasjerte spillerne. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultrakorte forsinkelser og FreeSync Premium er alt på plass for jevnere spilling. Og med Ambilight-spillmodusen er det på tide å fordype deg enda mer i handlingen.
Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.
Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt. Hvis du vil styre TV-en fra Matter Smart Home-appen eller med stemmestyring, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt. TV-en er kompatibel med Google-smarthøyttalere og Apple AirPlay.
Størrelsen teller – i dette tilfellet for hvordan TV-en vakkert glir inn i rommet. Du kan velge etter dine behov, uansett om du vil ha en liten skjerm som kan plasseres tett, eller om du vil skalere opp til hjemmekinoanlegget. Dette er helt klart «The One», fra 43 til utrolige 75 tommer.
Hør hvert ord tydeligere. Vocal Boost gjør det mulig for lytteren å skru dialogvolumet opp eller ned uten at det påvirker bakgrunnslyden. På denne måten går du ikke glipp av et eneste øyeblikk, når hver setning høres tydelig.
Nøye uttenkt svingstativ i midten for en mer fleksibel synvinkel og for å redusere blending. Lounge-modus for å forbedre belysningen i rommet. Resirkulert plast i fjernkontrollen. Alt du forventer fra Philips Ambilight-TV, med FSC-sertifisert emballasje av resirkulert papp og instruksjoner på papir i pakken.
