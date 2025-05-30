Den eneste TV-en med integrerte lys på baksiden

Se det for deg. Integrert LED-lys reagerer på alt du ser på og omgir deg med en glorie av farger. Ambilight endrer alt – skjermen din virker større og trekker deg dypere inn i favorittprogrammene dine. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.