Hva er OLED-TV? Hva er så spesielt med det?
Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
OLED-skjermer er kjent for uslåelige svartfarger. Nå gir det nye META 3.0-panelet deg også enda klarere lys med ekstremt lite gjenskinn. For rene, slående farger, selv i lyse rom. Også med 20 % mindre energiforbruk.
P5 AI Dual Engine jobber fra dypt inn i Ambilight-TV-en og skanner hver scene, perfeksjonerer bildet og Ambilight-innstillingene, svarer på lysomgivelsene i rommet og gir deg et forsprang når du spiller.
LED-lampene er innebygd i baksiden av Ambilight-TV-en, og de danser i takt med det som skjer på skjermen. De projiserer fargerike lys på veggen, og fyller rommet med stemningen til det du ser på. Prøv det én gang, og du vil aldri gå tilbake til noe annet.
Hold deg fast! Med Dolby Vision ser du bildet regissøren ønsket du skulle se. Det er slutt på uklare scener der du ikke klarer å skimte noe som helst i mørket. Alle detaljer blir synlige i både filmer og spill.
HDMI 2.1, 120 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og ultralav inngangsforsinkelse. Denne Ambilight-TV-en gir deg spesifikasjonene du trenger for å spille hvordan du vil – fra Indie-spill eller AAA-titler! Hvis du vil ha mer kontroll, gjør GameBar 2.0 at du kan tilpasse hvordan du spiller, og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for nettskyspilling. PC-spillere kan også nyte 144 Hz VRR via HDMI.
Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.
Sømløs kompatibilitet med Matter betyr at du enkelt kan integrere denne 4K Ambilight-TV-en i det eksisterende smarte hjemmenettverket. Du kan også bruke TV-fjernkontrollen til å styre satellitt- eller kabelboksen eller vekke Google Assistant – og TV-en er også kompatibel med Alexa-aktiverte enheter og Apple AirPlay.
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.