* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com

* Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.

* Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.

* Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.

* Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.

* Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til talestyringstjenester varierer fra land til land og fra språk til språk.

* Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.

* Google TV er navnet på enhetens programvarelopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.

* Tilgjengeligheten til Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere fra land til land eller region. Se støttesidene til Google Play og Apple Inc.

* 144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync er oppnåelig når du spiller på en PC, koblet til OLED-TV via HDMI

* Matter / Control4: Denne funksjonen blir tilgjengelig i 2025 via en programvareoppdatering.