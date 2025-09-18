Søkeord

    OLED 950 4K Ambilight-TV
    OLED+

    Bildenes mester

    65 tommer
      65 tommer
    77 tommer
      77 tommer

    Dette produktet er utgått fra sortimentet
    Den eneste OLED-skjermen med Ambilight

    Den er alt andre OLED-skjermer ønsket at de var. Med et META 3.0-panel som gir de dypeste svartfargene, klare farger, eksepsjonell lyd, KI-intelligens og Ambilights spektakulære lysshow. Denne OLED-skjermen endrer alt.

    • 65 tommer
      65 tommer
    • 77 tommer
      77 tommer
    OLED META 3.0

    De mørkeste svartfarger. Fantastisk lysstyrke.

    OLED-skjermer er kjent for uslåelige svartfarger. Nå gir det nye META 3.0-panelet deg også enda klarere lys med ekstremt lite gjenskinn. For rene, slående farger, selv i lyse rom. Også med 20 % mindre energiforbruk.

    P5 AI Dual Engine

    Vår mest avanserte prosessor hittil

    P5 AI Dual Engine jobber fra dypt inn i Ambilight-TV-en og skanner hver scene, perfeksjonerer bildet og Ambilight-innstillingene, svarer på lysomgivelsene i rommet og gir deg et forsprang når du spiller.

    Ambilight

    Original. Integrert. Oppslukende.

    LED-lampene er innebygd i baksiden av Ambilight-TV-en, og de danser i takt med det som skjer på skjermen. De projiserer fargerike lys på veggen, og fyller rommet med stemningen til det du ser på. Prøv det én gang, og du vil aldri gå tilbake til noe annet.

    Kinovisning for alt du ser og spiller

    Hold deg fast! Med Dolby Vision ser du bildet regissøren ønsket du skulle se. Det er slutt på uklare scener der du ikke klarer å skimte noe som helst i mørket. Alle detaljer blir synlige i både filmer og spill.

    Total spilløsning. Spennende spill for hver spiller

    HDMI 2.1, 120 Hz innebygd oppdateringsfrekvens og ultralav inngangsforsinkelse. Denne Ambilight-TV-en gir deg spesifikasjonene du trenger for å spille hvordan du vil – fra Indie-spill eller AAA-titler! Hvis du vil ha mer kontroll, gjør GameBar 2.0 at du kan tilpasse hvordan du spiller, og du kan koble til en Bluetooth-kontroller for nettskyspilling. PC-spillere kan også nyte 144 Hz VRR via HDMI.

    Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google

    Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.

    Koble til smarte hjemmenettverk, taleassistenter med mer

    Sømløs kompatibilitet med Matter betyr at du enkelt kan integrere denne 4K Ambilight-TV-en i det eksisterende smarte hjemmenettverket. Du kan også bruke TV-fjernkontrollen til å styre satellitt- eller kabelboksen eller vekke Google Assistant – og TV-en er også kompatibel med Alexa-aktiverte enheter og Apple AirPlay.

    * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
    * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
    * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
    * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
    * Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
    * Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
    * Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
    * Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
    * Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
    * Tilgjengeligheten og funksjonaliteten til talestyringstjenester varierer fra land til land og fra språk til språk.
    * Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.
    * Google TV er navnet på enhetens programvarelopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.
    * Tilgjengeligheten til Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere fra land til land eller region. Se støttesidene til Google Play og Apple Inc.
    * 144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync er oppnåelig når du spiller på en PC, koblet til OLED-TV via HDMI
    * Matter / Control4: Denne funksjonen blir tilgjengelig i 2025 via en programvareoppdatering.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.
