Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    The Xtra 950 4K Ambilight-TV
    anmeldelser

    The Xtra

    Den ultimate underholdningsmaskinen

    Foreslått utsalgspris

    Dette produktet er utgått fra sortimentet
    Se alle modellene

    Mer, mer, mer

    Noen TV-er vet bare ikke når de skal stoppe. Xtra er ekstra skyldig i dette. Ambilight-TV-en er bare tech og ikke noe chill, med 4K-skjerm, QD MiniLED-panel, Dolby Vision og Atmos, KI-bildeprosessering og Ambilight Plus.

    Bilde av standardprodukt Bilde av produkt sett forfra

    QD MiniLED

    Det mest slående bildet på jorda

    Xtra kombinerer ultrapresis MiniLED-bakgrunnsbelysning med ekstra fargemagi med Quantum Dots, noe som gjør bildet stort og mektig.

    P5 AI

    Supersmart prosessering

    P5 AI-en analyserer innholdet ditt, optimerer bildet, Ambilight- og spillinnstillinger for å holde deg ett skritt foran. Den passer på at du får oppleve alt fra kamper til filmer på best mulig måte.

    Ambilight Plus

    Ekstra detalj. Ekstra innlevelse.

    Med et linsesystem, projiserer Ambilight Plus glorien enda lengre, tvers over to dimensjoner. For vår mest mottakelige, spektakulære og oppslukende glød noensinne.

    Brukerveiledning Produktark
    Hovedbilde

    Mer oppslukende enn noensinne. Ambilight Plus

    Ambilight Plus gjengir livaktigheten og dynamikken i bildet ditt som aldri før! Med integrerte kuppelformede linser på baksiden av TV-en reflekteres objektets former og bevegelser på skjermen i Ambilight-omrisset. Ønsker du å endre stemningen? Velg mellom kino-, sports- eller spillmodus for å matche innholdet, eller la KI-algoritmen velge den beste innstillingen for deg.

    Hovedbilde

    Quantum Dot-teknologi for utrolig farge og kontrast

    Dristigere farger. Skarpere hvittoner. Dypere svarttoner. Quantum Dot Mini-LED-teknologien gir et klart, detaljert bilde med sylskarp kontrast – du vil se flere farger enn noen gang! P5-KI-motoren vår forbedrer hele opplevelsen for et vakkert, naturtro bilde som ikke overvelder deg.

    Hovedbilde

    Uansett hva du ser på, føles bildet helt ekte ut. P5-motor med KI

    P5-motoren med KI får mest mulig ut av The Xtra, og resultatet er et så naturtro bilde at det føles ut som om du kan gå rett inn i skjermen! En KI-algoritme med dyplæring optimerer problemfritt detaljer, kontrast, farge og bevegelse. I tillegg kompenseres det for endringer i rombelysningen. Uansett hva som dukker opp på skjermen, er bildet perfekt.

    Hovedbilde

    Kinovisning for alt du ser og spiller

    Hold deg på kanten av setet! Med Dolby Vision ombord ser du bildet regissøren ønsket at du skulle se, ikke mer skuffende scener som er for mørke! Oppdag hver strålende detalj fra filmer til spill.

    Hovedbilde

    Oppslukende surroundlydteknologi

    Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X tar lyden av denne TV-en til et annet nivå, i alle rom. De nyeste filmene, de nyeste spillene, de største sportsbegivenhetene: Med lydeffekter plassert i rommet over og rundt deg vil du føle at du er midt i handlingen.

    Philips-lydplanker med Xtra-TV-er

    Philips soundbar-systemer

    Er du klar for kinolyd?

    Jo da, Xtra høres flott ut rett ut av esken. Men hvis du vil ha buldrende effekter og ekstra skarp dialog, hvorfor ikke prøve en lydplanke som er laget for å se og fungere utmerket med TV-en din?

    Møt lydplanken

    Vil du vite mer?

    Utforsk andre Xtra TV-er

    Sammenligne

    Anmeldelser

    Kundeservice og -støtte

    Få hjelp med produktet, finn bruksanvisninger, få de beste tipsene og triksene og feilsøk problemer

    CustomerSupport

    Støttehjemmeside

    Finn alle emner for kundestøtte med mer

    MagnifyingGlass

    Finn produktet

    Søk etter modellnummer, og finn informasjon som er spesifikk for produktet

    Oppdag våre beste Ambilight-TV-er

    Sammenligne
    The Xtra
    The Xtra
    Velg din modell
    * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
    * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
    * Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
    * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
    * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
    * Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
    * Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
    * Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
    * Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
    * Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
    * Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.