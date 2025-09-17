What is Ambilight TV? Why should you have one?
Xtra kombinerer ultrapresis MiniLED-bakgrunnsbelysning med ekstra fargemagi med Quantum Dots, noe som gjør bildet stort og mektig.
P5 AI-en analyserer innholdet ditt, optimerer bildet, Ambilight- og spillinnstillinger for å holde deg ett skritt foran. Den passer på at du får oppleve alt fra kamper til filmer på best mulig måte.
Med et linsesystem, projiserer Ambilight Plus glorien enda lengre, tvers over to dimensjoner. For vår mest mottakelige, spektakulære og oppslukende glød noensinne.
Ambilight Plus gjengir livaktigheten og dynamikken i bildet ditt som aldri før! Med integrerte kuppelformede linser på baksiden av TV-en reflekteres objektets former og bevegelser på skjermen i Ambilight-omrisset. Ønsker du å endre stemningen? Velg mellom kino-, sports- eller spillmodus for å matche innholdet, eller la KI-algoritmen velge den beste innstillingen for deg.
Dristigere farger. Skarpere hvittoner. Dypere svarttoner. Quantum Dot Mini-LED-teknologien gir et klart, detaljert bilde med sylskarp kontrast – du vil se flere farger enn noen gang! P5-KI-motoren vår forbedrer hele opplevelsen for et vakkert, naturtro bilde som ikke overvelder deg.
P5-motoren med KI får mest mulig ut av The Xtra, og resultatet er et så naturtro bilde at det føles ut som om du kan gå rett inn i skjermen! En KI-algoritme med dyplæring optimerer problemfritt detaljer, kontrast, farge og bevegelse. I tillegg kompenseres det for endringer i rombelysningen. Uansett hva som dukker opp på skjermen, er bildet perfekt.
Hold deg på kanten av setet! Med Dolby Vision ombord ser du bildet regissøren ønsket at du skulle se, ikke mer skuffende scener som er for mørke! Oppdag hver strålende detalj fra filmer til spill.
Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X tar lyden av denne TV-en til et annet nivå, i alle rom. De nyeste filmene, de nyeste spillene, de største sportsbegivenhetene: Med lydeffekter plassert i rommet over og rundt deg vil du føle at du er midt i handlingen.
