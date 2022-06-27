Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
Behandle bare annenhver uke de første fire behandlingene (sammenlignet med ukentlig med andre merker), og behandle deretter månedlig for å opprettholde resultatene.
SmartSkin-sensoren leser hudfargen din og hjelper deg å finne den mest komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen til hvert område av kroppen din.
Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.
Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filter. Kropp: Buet innover med et stort vindu. Bikini og armhule: Buet utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.
Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.
Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.
IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.