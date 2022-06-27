Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    Philips Lumea IPL prestige-enhet
    2632 anmeldelser

    Lumea IPL 8000 Series IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

    Skreddersydd for deg med SenseIQ

    Foreslått utsalgspris

    Dette produktet er utgått fra sortimentet

    Gled deg over 18 måneder med hårfri, glatt hud*

    Gled deg over rask og personlig behandling med vår Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smarte tilbehør og Lumea IPL-appen for langvarig glatt hud.

    Bilde av standardprodukt Alternativt produktbilde Alternativt produktbilde

    Bruk mindre tid og energi

    Bare to ganger per måned

    Behandle bare annenhver uke de første fire behandlingene (sammenlignet med ukentlig med andre merker), og behandle deretter månedlig for å opprettholde resultatene.

    Skånsom og komfortabel

    Med SenseIQ-teknologi

    SmartSkin-sensoren leser hudfargen din og hjelper deg å finne den mest komfortable innstillingen. Intelligent tilbehør tilpasser behandlingen til hvert område av kroppen din.

    Ekstra praktisk og fleksibel

    Ekstra lang ledning

    Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

    Brukerveiledning Produktark
    Hovedbilde

    Fullstendig løsning for ansikt og kropp med fire smarte tilbehørsdeler

    Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filter. Kropp: Buet innover med et stort vindu. Bikini og armhule: Buet utover for områder hvor det er vanskelig å komme til.

    Hovedbilde

    Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

    Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

    Hovedbilde

    Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

    Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

    Hovedbilde

    Passende for de fleste hud- og hårfarger

    IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

    -teknologi

    Lumea IPL 8000

    Se for å finne ut mer om Lumea IPL 8000

    Velg Lumea IPL 8000

    Sammenligne

    Anmeldelser

    Eksperthjelp og -råd

    Hva er forskjellene på Philips Lumea-tilbehørene?

    Hvor gammel må jeg være for å bruke Philips Lumea?

    Kan jeg bruke Philips Lumea hvis jeg er gravid eller ammer?

    Kan jeg bruke Philips Lumea på bikiniområdet?

    Hvorfor er det en luftboble på glasset til Philips Lumea?

    Er det noen bivirkninger ved bruk av Philips Lumea?

    Passer Philips Lumea til alle hudtoner og kroppshårfarger?

    Kan Philips Lumea også brukes av menn?

    Hvorfor er det ikke glass på Philips Lumea-tilbehøret mitt?

    Hvorfor blir Philips Lumea varmt under bruk?

    Hvor ofte bør jeg bruke Philips Lumea?

    Hvordan rengjøres Philips Lumea?

    Hvorfor må jeg fjerne hår før en behandling med Philips Lumea?

    Hvordan finner jeg riktig lysintensitet på Philips Lumea for meg?

    Hvordan forbereder jeg meg på en behandling med Philips Lumea?

    Oppnår jeg bedre resultater hvis jeg bruker Lumea oftere?

    Kan det blinkende lyset til Philips Lumea skade øynene mine?

    Hvordan får jeg resultatet jeg ønsker med Philips Lumea?

    Kundeservice og -støtte

    Få hjelp med produktet, finn bruksanvisninger, få de beste tipsene og triksene og feilsøk problemer

    CustomerSupport

    Støttehjemmeside

    Finn alle emner for kundestøtte med mer

    MagnifyingGlass

    Finn produktet

    Søk etter modellnummer, og finn informasjon som er spesifikk for produktet

    Sammenlign alle Lumea IPL-hårfjerningsenheter

    Sammenligne
    Lumea IPL 8000 Series
    Lumea IPL 8000 Series

    Ansvarsfraskrivelse

    * Starter etter 3 behandlinger. Et snittresultat på 86 % mindre hår på legger etter 18 måneder.
    * Median for hårreduksjon etter 12 behandlinger: 86 % på leggene, 70 % på bikini, 67 % på armhulene
    ** Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti

    Eksklusive tilbud, bare for deg


    En sunn livsstil starter her. Registrer deg for å få: 

    100 kr i rabatt på ditt første kjøp*.

     

    Tidlig tilgang til salg.

     

    Tips om sunn livsstil.

     

    *
    Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.
    Hva betyr dette?
    **Klikk her for å lese kupongvilkår
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.