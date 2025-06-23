Hva betyr symbolene på Philips i9000 Series-barbermaskinen?
Publisert på 23. juni 2025
Philips-barbermaskinen bruker symboler, ikoner og andre signaler for å gi viktig bruks- og vedlikeholdsinformasjon.
Noen av ikonene som vises i denne artikkelen er ledsaget av engelsk tekst. Teksten på barbermaskinen endres basert på språkinnstillingene, men symbolet er det samme på alle språk.
Merk: Denne artikkelen er bare relevant for barbermaskinen i Philips i9000 Series. Ikoner og symboler vil variere avhengig av om du har i9000, i9000 Prestige eller i9000 Prestige Ultra. Fargene kan avvike fra eksemplene nedenfor.
Plugg og pil
Et lite symbol av en stikkontakt med en pil under, indikerer at barbermaskinen ikke kan brukes når den er koblet til en strømkilde.
Koble barbermaskinen fra strømkilden før du slår den på.
Kran og skjærehoder
En kran med rennende vann over demonterte skjærehoder indikerer at barbermaskinen må rengjøres dypt. Denne påminnelsen vises automatisk en gang i måneden.
Rengjør barbermaskinen ved hjelp av instruksjonene i brukerhåndboken (Tips: Brukerhåndboken er også tilgjengelig på nettet.)
Tre vanndråper
Et symbol med 3 vanndråper indikerer at barbermaskinen må rengjøres. Dette ikonet vises automatisk etter hver barbering.
Rengjør barbermaskinen ved hjelp av instruksjonene i brukerhåndboken (Tips: Brukerhåndboken er også tilgjengelig på Internett.)
Horisontal linje
En horisontal linje angir at batteriet i barbermaskinen er lavt.
Lad barbermaskinen ved å koble den til en strømkilde.
Når barbermaskinen lades, fylles linjene fra bunnen. De blinker først, og deretter lyser de fast til alle linjene lyser solid og barbermaskinen er fulladet.
IQ-symbol
Et ikon som kombinerer bokstavene I og Q, indikerer at barbermaskinens integrerte SkinIQ-teknologi overvåker barberingen din.
Batteri
Et lite batteriikon vises for å indikere at batteriet er (nesten) tomt.
Koble barbermaskinen til en strømkilde, og la den lade opp.
Fjær, skjærehoder pluss-symbolet (+), bobler
Disse symbolene angir barberingsmodus for barbermaskinen.
Fjær: Følsom modus
Pentagon-formede skjærehoder: Vanlig modus
Pentagon-formede skjærehoder med pluss-symbol (+): Intens-modus
Bobler: Skummodus, for barbering med skum eller gel
Juster modusen ved å trykke på knappen nederst i displayet når barbermaskinen er slått på.
Væskebeholder
En liten beholder med blå væske i den vil vises på barbermaskinens håndtak når patronen til Quick Clean-poden må skiftes ut.
Hengelås
Et lite hengelåssymbol vises på barbermaskinhåndtaket når reiselåsen er aktivert. Dette er for å hindre at barbermaskinen slås på automatisk under reise eller oppbevaring.
Se brukerhåndboken (også tilgjengelig på nettet) for informasjon om deaktivering og aktivering av reiselåsen.
Tips: For i9000 kan du aktivere eller deaktivere reiselåsen ved å holde nede strømknappen i ca. 5 sekunder. For i9000 Prestige og i9000 Prestige Ultra bruker du menyknappen nederst på skjermen for å få tilgang til transportlåsen.
Telefon med snakkeboble
Et lite ikon på en mobiltelefon med tale-/dialog-/varselsymbol indikerer enten at barbermaskinen kommuniserer med GroomTribe-appen, eller at minnet på barbermaskinen er nesten fullt.
Synkroniser barberingene dine med GroomTribe-appen regelmessig for å få innsikt i barberingsytelsen din og mer.