Philips-barbermaskinen bruker symboler, ikoner og andre signaler for å gi viktig bruks- og vedlikeholdsinformasjon.

Noen av ikonene som vises i denne artikkelen er ledsaget av engelsk tekst. Teksten på barbermaskinen endres basert på språkinnstillingene, men symbolet er det samme på alle språk.

Merk: Denne artikkelen er bare relevant for barbermaskinen i Philips i9000 Series. Ikoner og symboler vil variere avhengig av om du har i9000, i9000 Prestige eller i9000 Prestige Ultra. Fargene kan avvike fra eksemplene nedenfor.