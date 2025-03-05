Alle Philips-barbermaskiner med et lite hull midt på tre pentagonformede skjærehoder (fig. 1) kan rengjøres med Philips Quick Clean Pod (fig. 2).

Men ikke alle barbermaskiner har et automatisk rengjøringsprogram. For å finne ut om din barbermaskin har det, holder du den opp ned og trykker på av/på-knappen.

Hvis det vises en animasjon med tre dråper på skjermen til barbermaskinen, har den et automatisk rengjøringsprogram, og barbermaskinen slås av når programmet er fullført.

Hvis det ikke vises en animasjon med tre dråper, har ikke barbermaskinen det automatiske rengjøringsprogrammet. Den kan fortsatt rengjøres med Quick Clean Pod, men den følger ikke en bestemt rengjøringssyklus, og du må slå av barbermaskinen manuelt når den er ren.

Hvis barbermaskinen ikke er kompatibel med Quick Clean Pod, kan alle vannavstøtende eller vanntette Philips-barbermaskiner rengjøres under springen med kaldt eller varmt vann. Se på baksiden av barbermaskinen for å finne et lite ikon av en kran eller en dusj / et badekar. Hvis et av disse ikonene er til stede, kan du rengjøre barbermaskinen under springen.