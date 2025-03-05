Er telefonen min kompatibel med Philips GroomTribe-appen?
Du kan laste ned Philips GroomTribe-appen på telefonen for å bruke den med den Bluetooth-tilkoblede Philips-barbermaskinen. Appen er kompatibel med iPhone 6S (eller nyere), som kjører på iOS 11.3 eller nyere. Den kan også brukes på Android-telefoner med en skjerm større enn 4,5 tommer, med OS-versjon 6.0 eller nyere og Bluetooth-versjon 4.1 eller nyere.
Hvordan vet jeg om barbermaskinen er Bluetooth-tilkoblet?
Hvis barbermaskinen har Bluetooth-tilkobling, står dette på emballasjen og i brukerhåndboken som følger med.
Hva om Philips-produktet mitt ikke har Bluetooth?
GroomTribe-appen inneholder også støtteinnhold og annen informasjon for en rekke Philips-trimmeprodukter for menn. Last ned appen fra Apple App Store eller Google Play-butikken for å finne ut mer.