Du kan laste ned Philips GroomTribe-appen på telefonen for å bruke den med den Bluetooth-tilkoblede Philips-barbermaskinen. Appen er kompatibel med iPhone 6S (eller nyere), som kjører på iOS 11.3 eller nyere. Den kan også brukes på Android-telefoner med en skjerm større enn 4,5 tommer, med OS-versjon 6.0 eller nyere og Bluetooth-versjon 4.1 eller nyere.