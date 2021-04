Her finner du ut når du må bytte rengjøringskassett hvis du har et Philips-rengjøringssystem, for eksempel SmartClean (bilde 1) eller Quick Clean Pod (bilde 2).

Når rengjøringskassetten må byttes

Vi anbefaler at du bytter rengjøringskassetten på rengjøringssystemet til Philips-barbermaskinene når rengjøringsstasjonen indikerer det, eller når du ikke lenger er fornøyd med rengjøringsytelsen til rengjøringssystemet.



I SmartClean-systemet vil du se et pilsymbol som blinker oransje på enheten. I Quick Clean Pod vises et lite vindusformet ikon (se bilde).



Hvis du bruker rengjøringssystemet ukentlig, bør rensevæsken i en kassett vare i tre måneder. Hvis du bruker det oftere, må kassetten skiftes ut mye tidligere – kanskje etter bare en måned.



Philips rengjøringskassett leveres med en spesiell rensevæske som er utformet for denne enheten. Ikke prøv å etterfylle patronen med en annen type rengjøringsmiddel. Dette kan skade enheten.



Gå til nettbutikken vår hvis du vil kjøpe nye kassetter til Philips-rengjøringssystemet.