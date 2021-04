Philips-barbermaskiner kan rengjøres med noe tilbehør, for eksempel SmartClean-systemet og Quick Clean Pod. Det er imidlertid viktig å kontrollere om barbermaskinene er kompatible med disse systemene.

Quick Clean Pod

Dette systemet er bare kompatibelt med barbermaskiner som leveres med en Quick Clean Pod i esken. Du kan raskt kontrollere om barbermaskinen er kompatibel med Quick Clean Pod ved å snu den opp-ned og trykke på av/på-knappen. Hvis du ser at rengjøringsvarselet (tre prikker) slås på, betyr det at du kan bruke Quick Clean Pod til å rengjøre denne barbermaskinen. For øyeblikket leveres følgende modellnumre med Quick Clean Pod:

S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.