Philips Sonicare-appen er tilgjengelig på de fleste smarttelefoner så lenge operativsystemet (OS) oppfyller minimumskravene nedenfor.
Android: Android 12 og nyere
Apple: iOS 17 og nyere
Philips Sonicare for Kids-appen er tilgjengelig på de fleste smarttelefoner og nettbrett, så lenge operativsystemet (OS) oppfyller minimumskravene nedenfor.
Android: Android 8 og nyere
Apple: iOS 12 og nyere
Enheter som har blitt utsatt for rottilgang støttes ikke på noen av appene. Det er heller ikke Huawei-enheter, uavhengig av operativsystem.
Du kan laste ned appene ved å gå til Google Play Store eller Apple iOS Store.