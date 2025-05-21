    Hvilke enheter er kompatible med Sonicare-appen / Sonicare for Kids-appen?

    Publisert på 21. mai 2025

    Philips Sonicare-appen er tilgjengelig på de fleste smarttelefoner så lenge operativsystemet (OS) oppfyller minimumskravene nedenfor.

    Android: Android 12 og nyere
    Apple: iOS 17 og nyere

    Philips Sonicare for Kids-appen er tilgjengelig på de fleste smarttelefoner og nettbrett, så lenge operativsystemet (OS) oppfyller minimumskravene nedenfor. 

    Android: Android 8 og nyere
    Apple: iOS 12 og nyere 

    Enheter som har blitt utsatt for rottilgang støttes ikke på noen av appene. Det er heller ikke Huawei-enheter, uavhengig av operativsystem.

    Du kan laste ned appene ved å gå til Google Play Store eller Apple iOS Store. 

     

     

     

     

    Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9913/18 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/03 , HX7410/02 , HX7429/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/88 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9944/13 , HX9911/27 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/55 , HX9914/62 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/09 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX9944/03 , HX9954/53 , HX9924/03 . Klikk her for å vise flere produktnumre Klikk her for å vise færre produktnumre

