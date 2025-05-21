Philips Sonicare-appen er tilgjengelig på de fleste smarttelefoner så lenge operativsystemet (OS) oppfyller minimumskravene nedenfor.

Android: Android 12 og nyere

Apple: iOS 17 og nyere

Philips Sonicare for Kids-appen er tilgjengelig på de fleste smarttelefoner og nettbrett, så lenge operativsystemet (OS) oppfyller minimumskravene nedenfor.

Android: Android 8 og nyere

Apple: iOS 12 og nyere

Enheter som har blitt utsatt for rottilgang støttes ikke på noen av appene. Det er heller ikke Huawei-enheter, uavhengig av operativsystem.

Du kan laste ned appene ved å gå til Google Play Store eller Apple iOS Store.