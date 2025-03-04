Hvordan får jeg best resultatet med Philips-barbermaskinen?

Se veiledningen og teknikkene nedenfor for å få de beste resultatene fra Philips-barbermaskinen.



Profftips: Hvis Philips-barbermaskinen ikke barberer like tett eller like godt som før, kan best mulig ytelse gjenopprettes ved å ta av og rengjøre skjærehodene grundig.

Klargjør barbermaskinen En tett, komfortabel og problemfri barbering starter med en godt klargjort barbermaskin. Derfor anbefaler vi at du rengjør barbermaskinen etter hver barbering og sørger for at batteriet er ladet og klart til neste økt. Sørg også for å fjerne og rengjøre skjærehodene grundig hver måned.



Lavt batterinivå og/eller tilsmussede skjærehoder kan redusere barberingsytelsen, så det er verdt å ta seg tid til å holde barbermaskinen i topp stand.



Se videoen nedenfor for å få en oversikt over informasjonen i dette avsnittet (selv om barberingsmodellene er forskjellige, gjelder de samme prinsippene for alle Philips-barbermaskiner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese informasjonen nedenfor i sin helhet).



Tips: Når du har trykket/klikket for å starte videoen, kan du trykke/klikke på tannhjul-ikonet nederst i videoen for å slå på undertekst for språket ditt (om nødvendig).

Gi huden en justeringsperiode Hvis du bruker en ny Philips-barbermaskin for første gang, kan det hende at huden trenger litt tid på å tilpasse seg. Dette betyr at huden din kan se eller kjennes litt irritert etter de første barberingene. Bruk Philips-barbermaskinen regelmessig i minst 21 dager, og gi huden tid til å tilpasse seg.



Etter barbering bruker du en mild fuktighetskrem, etterbarberingskrem eller -balsam for å lindre irritert hud.

Trim langt ansiktshår på forhånd Det kan være ubehagelig å klippe langt ansiktshår med en barbermaskin, og det kan føre til en følelse av lugging.



Derfor anbefaler Philips å trimme ansiktshåret på forhånd hvis du ikke har barbert deg på noen dager eller har tett skjegg.



Enkelte Philips-barbermaskiner leveres med trimmetilbehør du kan bruke til å trimme skjegget. Alternativt kan du bruke en standard skjeggtrimmer.

Vær forsiktig når du barberer deg Under barberingen er det viktig å være forsiktig, spesielt hvis du har hud som er følsom eller lett blir irritert. Hold skjærehodene fast, men forsiktig mot huden, slik at barbermaskinen glir over huden.



Det skånsomme trykket reduserer også friksjonen mellom barbermaskinen og huden, noe som gir en mer komfortabel barbering.

Tips for våtbarbering Merk: Kontroller alltid at barbermaskinen er egnet før du bruker den med vann og skum/gel. Du kan identifisere egnede barbermaskiner ved hjelp av et symbol av en kran eller et badekar på baksiden av håndtaket eller ved å sjekke brukerhåndboken.



Ved bruk av Philips-barbermaskinen med skum eller barberingsgel: Vask ansiktet med såpe eller ansiktsrens før du begynner barberingen

Påfør favorittbarberingsgelen eller -skummet på ansikt og hals

Beveg barbermaskinen i små sirkler og skyv den over huden. Dette sikrer at hår som vokser i forskjellige retninger fjernes fra huden

Reduser antall ganger barbermaskinen går over samme område

Skyll overflødig skum eller gel av skjærehodene mens du barberer for å holde knivene rene. Kontroller alltid at barbermaskinen er egnet før du bruker den med vann og skum/gel. Du kan identifisere egnede barbermaskiner ved hjelp av et symbol av en kran eller et badekar på baksiden av håndtaket eller ved å sjekke brukerhåndboken.Ved bruk av Philips-barbermaskinen med skum eller barberingsgel: