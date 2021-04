Beveg skjærehodene raskt over huden. Bruk både rette og sirkulære bevegelser. Det kan ta to til tre uker før huden blir vant til dette Philips-systemet. Sett alltid beskyttelsesdekselet på barbermaskinen etter hver bruk for å forhindre skade. Bytt skjærehodene annethvert år for å opprettholde optimale barberingsresultater.