Skjærehodeholder Beskyttelser Kuttere Holderinger Barbermaskin med skjeggkammer Barbermaskinhåndtak Av/på-knapp Brukergrensesnitt (varierer fra modell til modell)

Skjærehodeholder Beskyttelser Kuttere Holderamme Skjeggkammer Av/på-knapp

Selv om de fleste Philips-barbermaskinmodellene er vanntette, er ikke alle modellene det. Rengjøringsinstruksjonene i denne artikkelen gjelder bare for vanntette barbermaskiner. Hvis du vil finne ut om barbermaskinen er vanntett, kan du se i brukerhåndboken eller se etter et lite symbol som viser en kran eller badekar/dusj på barbermaskinhåndtaket.Se illustrasjonene A og B nedenfor for å gjøre deg kjent med hvilke deler av Philips-barbermaskinen som kan fjernes. Dette er de to vanligste typene Philips-barbermaskiner, men individuelle modeller kan ha små forskjeller.De nummererte listene nedenfor angir navnene som brukes for hver del. Tallene 2 og 3 er skjærehodene til Philips-barbermaskinen.