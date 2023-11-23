Hvis du må ta av skjærehodene og sette dem på igjen på Philips-barbermaskinen (noen ganger kalt en elektrisk barbermaskin), kan du se informasjonen nedenfor.
Hvis du vil ha rutinemessig dyp rengjøring og utskifting av skjærehodene, må du vite hvordan du fjerner og setter skjærehodene på plass igjen. Dette er viktig for å holde Philips-barbermaskinen i god stand.
Merk: Bildene nedenfor kan avvike fra Philips-barbermaskinmodellen din, men de samme prinsippene gjelder. Se i brukerhåndboken for spesifikke instruksjoner for barbermaskinen din.
Hvordan tar jeg skjærehodene av Philips-barbermaskinen?
Publisert på 23. november 2023
Bli kjent med barbermaskinen din
Viktig: Selv om de fleste Philips-barbermaskinmodellene er vanntette, er ikke alle modellene det. Rengjøringsinstruksjonene i denne artikkelen gjelder bare for vanntette barbermaskiner. Hvis du vil finne ut om barbermaskinen er vanntett, kan du se i brukerhåndboken eller se etter et lite symbol som viser en kran eller badekar/dusj på barbermaskinhåndtaket.
Se illustrasjonene A og B nedenfor for å gjøre deg kjent med hvilke deler av Philips-barbermaskinen som kan fjernes. Dette er de to vanligste typene Philips-barbermaskiner, men individuelle modeller kan ha små forskjeller.
De nummererte listene nedenfor angir navnene som brukes for hver del. Tallene 2 og 3 er skjærehodene til Philips-barbermaskinen.
Illustrasjon A (barbermaskin med holderinger):
Illustrasjon A (barbermaskin med holderinger):
- Skjærehodeholder
- Beskyttelser
- Kuttere
- Holderinger
- Barbermaskin med skjeggkammer
- Barbermaskinhåndtak
- Av/på-knapp
- Brukergrensesnitt (varierer fra modell til modell)
- Skjærehodeholder
- Beskyttelser
- Kuttere
- Holderamme
- Skjeggkammer
- Av/på-knapp
Barbermaskiner med holderinger
Informasjonen i denne delen gjelder for alle Philips-barbermaskiner med individuelle plast- og metallringer som holder skjærehodene på plass.
Koble barbermaskinen fra stikkontakten, og kontroller at den er slått av før du begynner. Hvis du bytter ut skjærehodene med nye, kan du hoppe over trinn 4–7.
- Ta av skjærehodeholderen fra skjæreenheten øverst på barbermaskinen. Avhengig av modellen kan du enten trykke på knappen foran på barbermaskinen for å åpne den og deretter løfte den av hengselen, eller du kan ta skjærehodet av barbermaskinen.
- Vri hver låsering mot klokken for å låse den opp.
- Løft skjærehodene ut av holderen for skjærehodet.
- Fjern kutterne fra beskyttelsene. Merknad: Legg merke til at hver kutter og beskyttelse er et unikt sett, så prøv å unngå blande dem.
- Skyll kutteren med lunkent vann.
- Skyll beskyttelsen med lunkent vann.
- Plasser hver kutter tilbake i beskyttelsen.
- Når du holder skjærehodeholderen opp ned, setter du skjærehodene tilbake med toppen av beskyttelsene vendt nedover.
- Sett holderingen på toppen av skjærehodet. De små utstikkende delene du bruker til å gripe tak i og vri ringene, skal vende oppover.
- Vri holderingene med klokken for å låse skjærehodene på plass.
Barbermaskiner med en holderamme
Informasjonen i denne delen gjelder for alle Philips-barbermaskiner med en plastramme eller brakett som holder skjærehodene på plass.
Koble barbermaskinen fra stikkontakten, og kontroller at den er slått av før du begynner. Hvis du bytter ut skjærehodene med nye, kan du hoppe over trinn 5–6.
- Ta skjærehodeholderen av håndtaket på barbermaskinen.
- Vri bryteren på holderammen mot klokken for å låse den opp (1), og løft den (2).
- Løft skjærehodene ut av holderen.
- Fjern kutterne fra beskyttelsene. Merknad: Legg merke til at hver kutter og beskyttelse er et unikt sett, så prøv å unngå blande dem.
- Hvis du må rengjøre barbermaskinen, må du skylle hver enkelt kniv og beskyttelse i lunkent vann.
- Plasser hver kutter tilbake i beskyttelsen.
- Når du holder skjærehodeholderen opp ned, setter du skjærehodene tilbake med toppen av beskyttelsen vendt nedover.
- Sett holderammen på skjærehodene med bryteren vendt oppover (1), og vri deretter bryteren for å låse rammen på plass (2).
Etter at skjærehodene er skiftet ut
Hvis du nylig har byttet ut skjærehodene på Philips-barbermaskinen med nye, kan det hende at du opplever en mild hudirritasjon når du barberer deg med de nye hodene.
Vi anbefaler at du gir huden 21 dager til å tilpasse seg skjærehodene. Hvis du opplever rød hud eller irritasjon, bør du vurdere å bruke en mild, alkoholfri lotion for å lindre huden etter barbering.
