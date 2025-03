Garantierklæring for TCO-sertifiserte Philips-skjermer i generasjon 10



I Philips er vi opptatt av å levere kvalitetsprodukter som er designet for å vare. Derfor gir vi kundene en omfattende garanti som sikrer dem ro i sjelen.



Produksjonsgaranti er inkludert:



Alle TCO-sertifiserte Philips-skjermer i generasjon 10 leveres med en standard 5-års garanti som dekker feil i materialer eller utførelse. Denne garantien dekker ikke skader som har oppstått som følge av feilaktig bruk eller uhell.



Unntak fra garantien som er beskrevet på Philips’ støtteside under Garantiinformasjon, gjelder, uten å skille mellom kommersielle og ikke-kommersielle sluttbrukere.



Programvareoppdateringer for alle TCO-sertifiserte Philips-produkter i generasjon 10:



Vi leverer kostnadsfrie sikkerhetsoppdateringer, korrigerende oppdateringer og funksjonalitetsoppdateringer til operativsystemet i minst 5 år fra den siste datoen da produktet ble solgt av Philips, eller i 5 år fra datoen da produktet sist ble produsert.



*Garantien på 5 år gjelder kun for TCO-sertifiserte skjermer i generasjon 10.

**Denne erklæringen er kun gyldig for europeiske land. Den er ikke gyldig for Russland, Belarus og/eller andre land der produktene ikke selges.