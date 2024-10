Vår treårige OLED- og QD OLED-garanti

Philips' OLED- og QD OLED-skjermer dekkes av en treårig fabrikkgaranti; denne omfatter OLED- og QD OLED-innbrenningsdekning*. For å gi deg et ekstra lag med sikkerhet, har vi tatt med noen grunnleggende retningslinjer for stell for det enkelte OLED- og QD OLED-produktet, og dem finner du i dokumentene "Spesialstell av OLED-skjermer" og "Spesialstell av QD OLED-skjermer" i avsnittet Manualer og dokumentasjon på Philips' støtteside for det aktuelle produktet. *Er underlagt Philips' garantivilkår. Dekning for OLED- og QD OLED-innbrenning er underlagt overholdelse av det som står i de modellspesifikke dokumentene "Spesialstell av OLED-skjermer" og "Spesialstell av QD OLED-skjermer". Gjelder kun innen EU.