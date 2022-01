Philips tilbyr et omfattende utvalg av bilbelysningsprodukter. Fra halogen- og Xenon-frontlys til et bredt spekter av innvendig og utvendig lys – stopplys, blinklys, ryggelys, baklys, posisjonslys, nødlys, bagasjelys, hanskeromlys og innvendige gulvlys.



Fordi bilenes belysning må lyse veien så trygt og lyssterkt som mulig, bør sjåfører være spesielt forsiktig med å velge de riktige pærene for kjøretøyet. Med vårt velgeverktøy for billys velger du ganske enkelt kjøretøytypen, velger merke, modell, serie og velger den nødvendige lysteknologien som du søker, vil verktøyet vise deg hvilke Philips-oppgraderinger som er tilgjengelige for ditt bruksområde.