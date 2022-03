LED-kontaktringer

Dette symbolet viser at produktet ikke har blitt godkjent i henhold til ECE R37-forskriften for halogenpærer. Vi viser til forskriften for halogenpærer fordi, selv om en LED-pære er utformet for å erstatte halogenpæren i samme frontlysenhet, betyr ikke det at den ettermonterte LED-pæren er ECE R37-godkjent.