Fargetemperatur på opptil 5000 Kelvin



Philips Xenon WhiteVision gen2-frontlyslamper med en fargetemperatur på opptil 5000 Kelvin er det perfekte valget for sjåfører som vil ha et klart hvitt utseende på frontlysene. Med samme fargetemperatur som LED-lys er Xenon WhiteVision gen2 den ultimate oppgraderingen for xenonfrontlysene med en klar, ren hvit stråle som skjærer gjennom mørket. I stedet for å anstrenge deg for å se veien får du en sikrere og mer spennende kjøretur. Med Philips' bilbelysning er du ikke lenger begrenset av bilkjøring om natten.