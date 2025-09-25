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For alle typer harde gulv
Fjerner fett, flekker og smuss
Konsentrert rengjøringsformel
Kjæledyr- og familievennlig¹
Kompatibel: HomeRun 5000 og 9000 Series
Philips ultrakonsentert rengjøringsmiddel har blitt spesielt utviklet for Philips HomeRun-robotstøvsugere. Det oppnår best resultater og sikrer at roboten varer lenger.
Gulvrengjøringsmiddelet er utformet for å brukes på alle typer harde gulv² for å enkelt fjerne, fett, flekker og klebrig smuss. Det gjør gulvet skinnende rent uten rester og skjolder.
Medfølgende målebeger for riktig doseringsmål. Bruk 10 ml rengjøringsmiddel for en vannbeholder på 3,5 liter i stasjonen (9000-serien) eller 1 ml direkte i robotens vannbeholder (5000-serien). Sammen med HomeRun 5000- eller 9000-serien gir gulvrengjøringsmiddelet vårt de beste resultater.
4.4
av 5
16
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Hb1980!
25/09/2025
Nederland
erg goed spul, een must voor je vloeren
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik gebruik dit middel in combi met het dweilen met de robotstofzuiger. Dit middel werkt erg goed!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HomeRun
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HomeRun
Aalderink
17/09/2025
Nederland
Matig resultaat en geur
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De vloer reiniger werd bij de robotstofzuiger geleverd. Onze vloer is soms wat viezer vanwege huisdieren en dit werd niet heel goed schoon met dit schoonmaakmiddel. Daarnaast vond ik de geur wat teleurstellend.
Denne omtalen gjelder HomeRun
Denne omtalen gjelder HomeRun
samwisnie
19/08/2025
Nederland
Fijn spul en maar weinig van nodig
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Werkt goed op mijn laminaatvloer en je hebt maar een klein beetje nodig!
Denne omtalen gjelder HomeRun
Denne omtalen gjelder HomeRun
¹ Under tiltenkt bruk
² Test alltid på et område utenfor direkte synsvinkel først, for å forsikre at produktet passer gulvet ditt.
³ i henhold til OECD-retningslinjen 302 B