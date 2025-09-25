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  • Konsentrert gulvrengjøring for HomeRun-robotstøvsugere.
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  • Konsentrert gulvrengjøring for HomeRun-robotstøvsugere.
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PhilipsGulvrengjøringsmiddel med ultrakonsentrert formel

XV1493/10

4.4
| (16) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Konsentrert gulvrengjøring for HomeRun-robotstøvsugere.
Philips’ gulvrengjøring med høy ytelse fjerner fett, klebrige flekker og smuss uten problemer. Kompatibel med Philips HomeRun 5000 og 9000 Series for våt rengjøring.
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Kompatible produkter
Philips HomeRun 9000-serien

Philips HomeRun 9000-serien
Robot som støvsuger og vasker

XU9100/10R1

HomeRun 5000 Series robotstøvs. m/mopp

HomeRun 5000 Series robotstøvs. m/mopp
Robotstøvsuger med mopp

XU5000/10

HomeRun 5000 Series robotstøvs. m/mopp

HomeRun 5000 Series robotstøvs. m/mopp
Robotstøvsuger med mopp

XU5100/20

Philips HomeRun 9000-serien

Philips HomeRun 9000-serien
Robot som støvsuger og vasker

XU9100/10

Oppnå et rent gulv helt enkelt

Konsentrert gulvrengjøring for HomeRun-robotstøvsugere.

  • For alle typer harde gulv

  • Fjerner fett, flekker og smuss

  • Konsentrert rengjøringsformel

  • Kjæledyr- og familievennlig¹

  • Kompatibel: HomeRun 5000 og 9000 Series

Gjør at roboten varer lenger

Gjør at roboten varer lenger

Philips ultrakonsentert rengjøringsmiddel har blitt spesielt utviklet for Philips HomeRun-robotstøvsugere. Det oppnår best resultater og sikrer at roboten varer lenger.

For alle typer harde gulv

For alle typer harde gulv

Gulvrengjøringsmiddelet er utformet for å brukes på alle typer harde gulv² for å enkelt fjerne, fett, flekker og klebrig smuss. Det gjør gulvet skinnende rent uten rester og skjolder.

Høykonsentrert rengjøringsformel

Høykonsentrert rengjøringsformel

Medfølgende målebeger for riktig doseringsmål. Bruk 10 ml rengjøringsmiddel for en vannbeholder på 3,5 liter i stasjonen (9000-serien) eller 1 ml direkte i robotens vannbeholder (5000-serien). Sammen med HomeRun 5000- eller 9000-serien gir gulvrengjøringsmiddelet vårt de beste resultater.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

16

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

2
1

25/09/2025

Nederland

Nederland

erg goed spul, een must voor je vloeren

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik gebruik dit middel in combi met het dweilen met de robotstofzuiger. Dit middel werkt erg goed!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HomeRun

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HomeRun

17/09/2025

Nederland

Nederland

Matig resultaat en geur

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De vloer reiniger werd bij de robotstofzuiger geleverd. Onze vloer is soms wat viezer vanwege huisdieren en dit werd niet heel goed schoon met dit schoonmaakmiddel. Daarnaast vond ik de geur wat teleurstellend.

Denne omtalen gjelder HomeRun

Denne omtalen gjelder HomeRun

19/08/2025

Nederland

Nederland

Fijn spul en maar weinig van nodig

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Werkt goed op mijn laminaatvloer en je hebt maar een klein beetje nodig!

Denne omtalen gjelder HomeRun

Denne omtalen gjelder HomeRun

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Under tiltenkt bruk

  2. ² Test alltid på et område utenfor direkte synsvinkel først, for å forsikre at produktet passer gulvet ditt.

  3. ³ i henhold til OECD-retningslinjen 302 B