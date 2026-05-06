ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Philips Gulvrengjøringsmiddel med ultrakonsentrert formel

Støtte

PhilipsGulvrengjøringsmiddel med ultrakonsentrert formel

XV1493/10

Philips Gulvrengjøringsmiddel med ultrakonsentrert formel

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

XV1493 User Manual

  • PDF fil, 410.9 kB
  • 6 May 2026

Philips’ gulvrengjøring med høy ytelse fjerner fett, klebrige flekker og smuss uten problemer. Kompatibel med Philips HomeRun 5000 og 9000 Series for våt rengjøring.

  • PDF fil
  • 6 May 2026

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne