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Philips Gulvrengjøringsmiddel med ultrakonsentrert formel
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Philips’ gulvrengjøring med høy ytelse fjerner fett, klebrige flekker og smuss uten problemer. Kompatibel med Philips HomeRun 5000 og 9000 Series for våt rengjøring.
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