Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Støvsugere og mopper
Alle serier
3000 Series Trådløs støvsuger
Støtte
XC3031/01
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Alle (6)
Other Questions (1)
Når kluten på den trådløse Philips-støvsugeren skal rengjøres/skiftes
Tilbakekalling av batteri: Philips 2000 og Philips 3000-serien trådløse stavstøvsugere
Er tilbehøret til Philips-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvor lenge bør jeg lade den trådløse Philips-støvsugeren?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Hvordan bytte batteri på en trådløs AquaTrio-støvsuger fra Philips
Trådløs støvsuger 2000 og 3000 SeriesTilbehørssett
Trådløs støvsuger i 3000-serienLitiumionbatteri på 25,2 V
3000 og 5000 Series trådløse støvsugereSett med 2 mikrofiberkluter
Trådløs støvsuger 2000 og 3000 SeriesErstatningsfilter
Den trådløse støvsugeren fra Philips lager en uvanlig lyd
Jeg kan ikke åpne støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren
Den trådløse støvsugeren min fra Philips glir ikke godt på tepper
Den trådløse støvsugeren i 3000/2000-seriene fra Philips viser en feilkode
Den trådløse støvsugeren i 3000-/2000-serien fra Philips har lav sugeeffekt
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne