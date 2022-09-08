LED-munnstykket lyser opp støv på harde gulv og viser deg neste bevegelse

Få resultater fra hver bevegelse med LED-munnstykket, som samler opp over 99 % av støv og smuss med den høyeste innstillingen(4). Den viser små støvpartikler tydelig ved å lyse i riktig vinkel, slik at du ser akkurat hvor du skal støvsuge. Munnstykket er laget for å gli svært tett inntil vegger og gulv, slik at det fanger opp selv de minste støvpartiklene. Ikke la støvet slippe unna.