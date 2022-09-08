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  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring
  • Utnytt kraften av enkel rengjøring

3000 SeriesTrådløs støvsuger

XC3031/01

Utnytt kraften av enkel rengjøring
Rengjøring er lekende lett med den lette Philips trådløs støvsuger 3000 Series. Den har sterk sugekraft på harde gulv takket være PowerCyclone-teknologien, og den lyser opp skjult støv med LED-munnstykket. Enkel og praktisk rengjøring for alle!
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Opptil 60 min. rengjøring på én lading(1)

Utnytt kraften av enkel rengjøring

  • Sugekraft med PowerCyclone 8-teknologi

  • LED-munnstykke til hardt gulv

  • 60 min. i ØKO og 15 min. i Turbo (2)

  • 2 innstillinger, 2 tilbehør + veggmont.

PowerCyclone 8: kraftig sugeeffekt med minimalt batteriforbruk (8)

PowerCyclone 8: kraftig sugeeffekt med minimalt batteriforbruk (8)

PowerCyclone 8 og digital PowerBlade-motor jobber sammen for å skape en kraftig luftstrømhastighet (opptil 820 l/min(3)) på en energieffektiv måte. Resultatet? Effektiv oppsamling av støv og smuss med lengre driftstid – spesielt på harde gulv.

LED-munnstykket lyser opp støv på harde gulv og viser deg neste bevegelse

LED-munnstykket lyser opp støv på harde gulv og viser deg neste bevegelse

Få resultater fra hver bevegelse med LED-munnstykket, som samler opp over 99 % av støv og smuss med den høyeste innstillingen(4). Den viser små støvpartikler tydelig ved å lyse i riktig vinkel, slik at du ser akkurat hvor du skal støvsuge. Munnstykket er laget for å gli svært tett inntil vegger og gulv, slik at det fanger opp selv de minste støvpartiklene. Ikke la støvet slippe unna.

Enkel rengjøring takket være det håndholdte alternativet og ekstrautstyret

Enkel rengjøring takket være det håndholdte alternativet og ekstrautstyret

I skap, hjørner eller høyt oppe – Philips 3000 Series takler det. Den konverteres til en håndholdt støvsuger for bedre bærbarhet. Det lange fugemunnstykket hjelper til med å nå trange områder. 2-i-1 kombinasjonsverktøy byttes lett mellom en myk børste til å tørke støv på ømtålige overflater og et bredt fugemunnstykket til å rengjøre vanskelige hjørner.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Normal modus, kun håndholdt

  2. (2) Normal modus, kun håndholdt / Turbo-modus, kun håndholdt

  3. (3) I turbomodus

  4. (4) På harde gulv i turbo-modus

  5. (5) Normal modus, kun håndholdt / i turbo-modus, kun håndholdt

  6. (6) > 0,5 μm partikkelstørrelse

  7. (7) På harde gulv med tørrmunnstykke

  8. (8) Turbo-modus, kun håndholdt