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XC3031/01
Sugekraft med PowerCyclone 8-teknologi
LED-munnstykke til hardt gulv
60 min. i ØKO og 15 min. i Turbo (2)
2 innstillinger, 2 tilbehør + veggmont.
PowerCyclone 8 og digital PowerBlade-motor jobber sammen for å skape en kraftig luftstrømhastighet (opptil 820 l/min(3)) på en energieffektiv måte. Resultatet? Effektiv oppsamling av støv og smuss med lengre driftstid – spesielt på harde gulv.
Få resultater fra hver bevegelse med LED-munnstykket, som samler opp over 99 % av støv og smuss med den høyeste innstillingen(4). Den viser små støvpartikler tydelig ved å lyse i riktig vinkel, slik at du ser akkurat hvor du skal støvsuge. Munnstykket er laget for å gli svært tett inntil vegger og gulv, slik at det fanger opp selv de minste støvpartiklene. Ikke la støvet slippe unna.
I skap, hjørner eller høyt oppe – Philips 3000 Series takler det. Den konverteres til en håndholdt støvsuger for bedre bærbarhet. Det lange fugemunnstykket hjelper til med å nå trange områder. 2-i-1 kombinasjonsverktøy byttes lett mellom en myk børste til å tørke støv på ømtålige overflater og et bredt fugemunnstykket til å rengjøre vanskelige hjørner.
Anmeldelser
(1) Normal modus, kun håndholdt
(2) Normal modus, kun håndholdt / Turbo-modus, kun håndholdt
(3) I turbomodus
(4) På harde gulv i turbo-modus
(5) Normal modus, kun håndholdt / i turbo-modus, kun håndholdt
(6) > 0,5 μm partikkelstørrelse
(7) På harde gulv med tørrmunnstykke
(8) Turbo-modus, kun håndholdt