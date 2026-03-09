    Din alt-i-ett CD-lydmaskin

      CD-lydmaskin

      TAZ2000S/10

      Totalvurdering / 5
      Din alt-i-ett CD-lydmaskin

      Rock musikken med den bærbare musikkelskende boomboxen som spiller fysiske CD-er i alle formater. Du får også tydelig FM-radio, jevn Bluetooth®-strømming, USB-avspilling og en lydinngang for andre enheter.

      Din alt-i-ett CD-lydmaskin

      • Multimedie-CD-spiller
      • CD-er, FM-radio, USB
      • Bluetooth® 6.0, lyd-inn
      • Innebygd bærehåndtak
      GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

      Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

      Bærbar CD-spiller i boombox-stil

      Enten du oppdager gleden ved fysiske CD-er for første gang eller helt på nytt, er denne CD-spilleren med innsetting av CD-er ovenfra et godt valg for uformell lytting. Den kan lese alle slags CD-formater, og bærehåndtaket gjør det enkelt å flytte på den. Bare koble den til et strømuttak, eller sett inn seks batterier* (type R14 C) og ta den med ut.

      Digital FM-radio med opptil 20 forhåndsinnstillinger

      Når du vil omfavne musikkkilden som har eksistert lenger enn CD-er, gjør den digitale FM-tuneren det enkelt å finne radioprogrammer å elske. Du kan angi opptil 20 forhåndsinnstillinger for stasjonene du lytter til ofte.

      Enkel trådløs strømming via Bluetooth®

      Vil du bruke denne CD-spilleren som en bærbar høyttaler? Bluetooth®-tilkobling lar deg strømme lyder direkte til spilleren fra en kompatibel smartenhet, og Dynamisk bassforsterking vil rocke favorittbasslinjene dine.

      Koble til andre kilder via USB-port og lyd-inn

      For full fleksibilitet er det også en USB-port som lar deg koble til en minnebrikke for å nyte din digitale musikksamling. Eller bruk lydinngangen for å koble til en platespiller.

      Integrert innsovningstimer

      Hvis du liker å sovne med musikk, en lydbok eller radioen som spiller i bakgrunnen, kan du stille inn innsovningstimeren på 120, 90, 60, 30 eller 15 minutter. CD-spilleren går inn i standby-modus etter at tiden har gått.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Lyd

        Utgangseffekt (RMS)
        3 W
        Lydforbedring
        Dynamisk bassforsterking (DBB)
        Lydsystem
        Stereo
        Høyttalerdiameter
        2,5"
        Volumkontroll
        opp/ned

      • Høyttalere

        Innebygde høyttalere
        2

      • Tilkoblingsmuligheter

        USB
        Type-A (avspilling)
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        Lyd inn (3,5 mm)
        Ja
        Bluetooth-versjon
        6,0

      • Tuner/mottak/overføring

        Antenne
        FM-antenne
        Automatisk digital søking
        Ja
        Tunerbånd
        • FM mono
        • FM Stereo
        Forhåndsinnstillinger
        20
        RDS
        Nei
        Antennetype
        Teleskopisk

      • Anvendelighet

        Skjermtype
        LCD
        Bakbelysningsfarge
        Hvit
        Sleep timer
        Ja

      • Drift

        Batteritype
        LR14
        Batterispenning
        1.5  V
        Strømnett
        100–240 V, 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        <0,8 W (klokkedisplay på)
        Antall batterier
        6*
        Strømtype
        AC; batterier*

      • Tilbehør

        Hurtigstartveiledning
        Ja
        Nettledning
        Ja
        Garanti
        • Garantihefte
        • Sikkerhetsdatablad

      • Formgivning

        Farge
        sølv (panel)

      • Mål

        Dybde, emballasje
        159  millimeter
        Produktdybde
        245  millimeter
        Vekt, inkl. emballasje
        1,95  kg
        Høyde, emballasje
        278  millimeter
        Bredde, emballasje
        370  millimeter
        Bredde, produkt
        285  millimeter
        Produkthøyde
        125  millimeter
        Produktvekt
        1,15  kg

      • Lydavspilling

        Modi for plateavspilling
        • Hurtig forover/bakover
        • Neste/forrige, sporsøk
        • Gjenta/Shuffle/Program
        Avspillingsmedier
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Antall spillere
        1
        USB Direkte-modi
        • Play/pause
        • Forrige/neste
        • Hurtig forover / Hurtig bakover
        • Stopp
        • Gjenta
        • Shuffle
        • Programmer Play
        Plateilegg
        topp
        Programmerbare spor
        20
        Bluetooth-modus
        • Play/pause
        • Forrige/neste

      • Kompatibilitet

        Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app
        Nei

      • Bærekraftighet

        Plastskall
        inneholder 60 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

      • Dette produktet har et batterirom, men batterier er ikke inkludert og må kjøpes separat.
