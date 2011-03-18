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Utgått

Stereohodetelefoner

SHP2000/00

4.3

| (23) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet

Suveren komfort og fullstendig justerbare

Lette hodetelefoner i full størrelse med fullstendig justerbare hodebånd og øredeksler som kan tilpasses perfekt og gir en god lytteopplevelse

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For musikk, PC og TV

Suveren komfort og fullstendig justerbare

  • 40 mm drivere / åpen bakside

  • Over øret

Hele øret dekkes for å optimalisere lydkvaliteten

Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre driver.

En 2 m lang kabel gjør at du kan legge spilleren i vesken

Den ideelle kabellengden som gir deg bevegelsesfrihet og frihet til å bære lydenheten hvor du vil.

Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene til disse Philips-hodetelefonene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

23

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

1

18/03/2011

Danmark

Danmark

Awsome

Af alle de høre telefoner jeg har købt er den her helt klart den bedste, Bassen er utrolig god. Man skal passe på, når man tager dem af, en af siderne som holder høretelefonerne er knækket af på min, men det kan laves med noget tape :) men ellers er de her høretelefoner super gode!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones

17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones

08/03/2022

France

France

le casque que je possede depuis pas mal d'années

pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre

Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones

Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones

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