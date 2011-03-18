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Utgått
Suveren komfort og fullstendig justerbare
Lette hodetelefoner i full størrelse med fullstendig justerbare hodebånd og øredeksler som kan tilpasses perfekt og gir en god lytteopplevelse
40 mm drivere / åpen bakside
Over øret
Øredekslene til Philips-hodetetelefonene i full størrelse dekker ikke bare hele øret for å gi bedre lydkvalitet, men har også plass til en større og bedre driver.
Den ideelle kabellengden som gir deg bevegelsesfrihet og frihet til å bære lydenheten hvor du vil.
Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene til disse Philips-hodetelefonene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.
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4.3
av 5
23
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
DKDubstep
18/03/2011
Danmark
Awsome
Af alle de høre telefoner jeg har købt er den her helt klart den bedste, Bassen er utrolig god. Man skal passe på, når man tager dem af, en af siderne som holder høretelefonerne er knækket af på min, men det kan laves med noget tape :) men ellers er de her høretelefoner super gode!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones
SoundMaster
17/05/2017
United Kingdom
Perfect
My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones
apomer
08/03/2022
France
le casque que je possede depuis pas mal d'années
pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre
Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones
Denne omtalen gjelder SHP2000 Stereo Headphones