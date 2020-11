Barnas beste følgesvenn

De riktige hodetelefonene å introdusere for barn som er glad i musikk. Den klare bassen og lekne designen er spesielt utformet for barn i vekst, og hodetelefonene er robuste nok til å kunne takle enhver situasjon. Et maksimalt volum på 85 dB gjør at musikken er gøy, men sikker. Se alle fordeler