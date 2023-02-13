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  • Barnas beste følgesvenn

Utgått

Barnehodetelefoner

SHK2000PK/00

4.5
| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Barnas beste følgesvenn
De riktige hodetelefonene å introdusere for barn som er glad i musikk. Den klare bassen og lekne designen er spesielt utformet for barn i vekst, og hodetelefonene er robuste nok til å kunne takle enhver situasjon. Et maksimalt volum på 85 dB gjør at musikken er gøy, men sikker.
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Størrelse tilpasset barn, begrenset maksimalt volum

Barnas beste følgesvenn

  • Elementer på 30 mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Rosa og lilla

  • Volumet er begrenset til &lt; 85 dB

Ergonomisk, justerbart hodebånd som vokser med barnet

Ergonomisk, justerbart hodebånd som vokser med barnet

Det enkle, ergonomiske hodebåndet kan justeres slik at det passer behagelig på alle barnehoder og kan justeres når barnet vokser.

32 mm høyttalerdrivere i neodym gi ren og balansert lyd

32 mm høyttalerdrivere i neodym gi ren og balansert lyd

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

Holdbar design uten skruer som er laget for røff håndtering

Holdbar design uten skruer som er laget for røff håndtering

Holdbar design uten skruer gjør at delene på hodetelefonen enkelt kan tas av og settes tilbake på plass.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
1

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Fordeler

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

19/07/2022

Deutschland

Deutschland

Schöner Kinder-Kopfhörer

Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.

Fordeler

Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK2000PK Kopfhörer für Kinder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHK2000PK Kopfhörer für Kinder

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.