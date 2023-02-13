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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Blå og grønne
Volumet er begrenset til < 85 dB
Det enkle, ergonomiske hodebåndet kan justeres slik at det passer behagelig på alle barnehoder og kan justeres når barnet vokser.
Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.
Holdbar design uten skruer gjør at delene på hodetelefonen enkelt kan tas av og settes tilbake på plass.
4.5
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Fordeler
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MüKat85
19/07/2022
Deutschland
Schöner Kinder-Kopfhörer
Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.
Fordeler
Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK2000PK Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHK2000PK Kopfhörer für Kinder