ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Utgått

Philips AventSCF810/00 Anti-colic baby bottle

SCF810/00

4.3
| (60) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Se alle fordeler
Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

Antikolikkventil med dokumentert kolikkhemmende virkning*

Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.

60 % mindre uro om natten*

60 % mindre uro om natten*

Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*

En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

En riflet struktur forhindrer at flasken klapper sammen for uforstyrret mating

Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

60

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF560/27 Classic+ baby bottle

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.