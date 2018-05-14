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30 dagers angrerett
Utgått
Én tåteflaske
9 oz / 260 ml
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
Den nye Philips Avent Natural-flasken er kompatibel med Philips Avent-serien, unntatt Classic-flasker og -kopphåndtak. Vi anbefaler at du kun bruker Natural-flasker med Natural-smokker.
Philips Avent Natural-flasken er tilgjengelig i fire størrelser: 2 oz / 60 ml, 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml og 11 oz / 330 ml. Alle flaskene er tilgjengelige i pakker à en eller flere.
4.8
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF627/17 Μπιμπερό Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF627/17 Μπιμπερό Natural
pandacontrariata
22/02/2017
Italia
è il miglior biberon in commercio
Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF627/17 Biberon Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF627/17 Biberon Natural
diariodiunamamma
17/08/2016
Italia
Ottimo
Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF627/17 Biberon Natural
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF627/17 Biberon Natural
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011