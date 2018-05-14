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  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på
  • Den naturlige måten å mate med flaske på

Utgått

Philips AventNatural-babyflaske

SCF627/17

4.8
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Den naturlige måten å mate med flaske på
Den nye flasken vår gjør matingen mer naturlig for babyen og for deg. Smokken har en nyskapende design som gjør at babyen får naturlig tak som på et bryst, og dermed blir det enklere for babyen å kombinere mating fra bryst og fra flaske.
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Avent-smokk med bladdesign

Den naturlige måten å mate med flaske på

  • Én tåteflaske

  • 9 oz / 260 ml

  • Smokk med sakte gjennomstrømming

  • 1 md.+

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.

Kompatibel med Philips Avent Natural-serien

Kompatibel med Philips Avent Natural-serien

Den nye Philips Avent Natural-flasken er kompatibel med Philips Avent-serien, unntatt Classic-flasker og -kopphåndtak. Vi anbefaler at du kun bruker Natural-flasker med Natural-smokker.

Finnes i flere størrelser

Philips Avent Natural-flasken er tilgjengelig i fire størrelser: 2 oz / 60 ml, 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml og 11 oz / 330 ml. Alle flaskene er tilgjengelige i pakker à en eller flere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF627/17 Μπιμπερό Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF627/17 Μπιμπερό Natural

22/02/2017

Italia

Italia

è il miglior biberon in commercio

Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF627/17 Biberon Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF627/17 Biberon Natural

17/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF627/17 Biberon Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF627/17 Biberon Natural

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  • Tidlig tilgang til salg.
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  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011