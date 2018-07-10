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Utgått
SCF284/02
Dreper 99,9 % av skadelige bakterier
Steriliserer på seks minutter
Plass til seks Philips Avent-flasker
Justerbar 3-i-1-design
Steriliseringsapparatet har en unik modulær design som gjør at du kan få plass til flasker og tilbehør og at du enkelt kan organisere dem. På den måten er det enkelt å sette inn og ta ut flasker og tilbehør på en svært praktisk måte. Det tar også opp minimalt med plass på kjøkkenet.
Steriliseringsapparatet sørger for at innholdet – babyflasker, brystpumper osv. – forblir sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket.
Har plass til seks Philips Avent Classic- og Natural-flasker på 330 ml / 11 oz som kan steriliseres samtidig.
3.7
av 5
249
Anmeldelser
Mummy88
10/07/2018
United Kingdom
Del av opprykk
Easy to use great design
I love this product it is so convenient as you can pick what basket you need so the size of the items you can sterilise. It is great to find a steriliser that you can fit the weaning equipment in with ease. We have even been on holiday with the steriliser as was so compact and no need so us to worry about the accommodation not having a microwave and buying another. I like that it says safe for 24hours once done and it only takes 6 mins. It is small so fits in our kitchen table without taking over and the lead is generous so you aren’t restricted. It is easy to delimescale when needed. Fits in my larger bottles from USA so would probably fit any brand.
Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Bettsyj78
07/07/2018
United Kingdom
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Great slimline design - easy to use
The steriliser has a slim line design which means it doesn't take up the whole worktop. The power cable is just the correct length to keep it from dangling all over the place. The slim line design is fab but very deceiving as I was able to fit everything into one cycle. This is a fantastic steriliser easy to use. Fast sterilisation cycles and I was fully confident they were sterilised properly and safe for my baby to use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
ladym
03/07/2018
United Kingdom
Del av opprykk
A timesaver
It is much better way to sterilize than using boiling water on the stove. Also it is very quick at sterilising my breast pump and bottles. It only takes 6 minutes to complete a cycle and get everything clean and sterile. Whatsmore it does not take up too much space and easily fits 6 large bottles, tops and soothers. Overall, I absolutely love it and I would not change it to any other company.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.