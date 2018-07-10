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  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering
  • Praktisk og effektiv sterilisering

Utgått

Philips Avent3-i-1 elektrisk dampsteriliseringsapparat

SCF284/02

3.7
| (249) Anmeldelser
Praktisk og effektiv sterilisering
Med den justerbare størrelsen tar Philips Avent 3-i-1 elektrisk dampsteriliseringsapparat mindre plass på kjøkkenet samtidig som det passer perfekt til enhetene som skal steriliseres, enten det gjelder noen få små produkter eller mange produkter.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Fleksible og enkle å sette inn

Praktisk og effektiv sterilisering

  • Dreper 99,9 % av skadelige bakterier

  • Steriliserer på seks minutter

  • Plass til seks Philips Avent-flasker

  • Justerbar 3-i-1-design

3-i-1-steriliseringsapparat med modulær design

3-i-1-steriliseringsapparat med modulær design

Steriliseringsapparatet har en unik modulær design som gjør at du kan få plass til flasker og tilbehør og at du enkelt kan organisere dem. På den måten er det enkelt å sette inn og ta ut flasker og tilbehør på en svært praktisk måte. Det tar også opp minimalt med plass på kjøkkenet.

Sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket

Sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket

Steriliseringsapparatet sørger for at innholdet – babyflasker, brystpumper osv. – forblir sterilt i inntil 24 timer dersom lokket holdes lukket.

Romslig design

Romslig design

Har plass til seks Philips Avent Classic- og Natural-flasker på 330 ml / 11 oz som kan steriliseres samtidig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

249

Anmeldelser

10/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use great design

I love this product it is so convenient as you can pick what basket you need so the size of the items you can sterilise. It is great to find a steriliser that you can fit the weaning equipment in with ease. We have even been on holiday with the steriliser as was so compact and no need so us to worry about the accommodation not having a microwave and buying another. I like that it says safe for 24hours once done and it only takes 6 mins. It is small so fits in our kitchen table without taking over and the lead is generous so you aren’t restricted. It is easy to delimescale when needed. Fits in my larger bottles from USA so would probably fit any brand.

Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

07/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great slimline design - easy to use

The steriliser has a slim line design which means it doesn't take up the whole worktop. The power cable is just the correct length to keep it from dangling all over the place. The slim line design is fab but very deceiving as I was able to fit everything into one cycle. This is a fantastic steriliser easy to use. Fast sterilisation cycles and I was fully confident they were sterilised properly and safe for my baby to use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

03/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

A timesaver

It is much better way to sterilize than using boiling water on the stove. Also it is very quick at sterilising my breast pump and bottles. It only takes 6 minutes to complete a cycle and get everything clean and sterile. Whatsmore it does not take up too much space and easily fits 6 large bottles, tops and soothers. Overall, I absolutely love it and I would not change it to any other company.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 