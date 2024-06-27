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Utgått
4.9
av 5
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Anmeldelser
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anna98
27/06/2024
Deutschland
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fantastisches Produkt
Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.
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Sarah Blabla
26/06/2024
Deutschland
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Baby-Trinkflasche
Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.
Fordeler
Läuft nicht aus
Ulemper
Zu klein
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Steffi2121
20/06/2024
Deutschland
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Super Trinklernflasche
Ich finde die Trinklernflasche super, weil unser Sohn sofort alleine getrunken hat. Die Füllmenge ist genau richtig. Die Griffe an den Seiten sind schön handlich. Das Mundstück ist schön weich und daher super für den Start geeignet. Wäre super wenn es dazu noch mehr Aufsätze geben würde mit anderen Mundstück. Die Flasche ist sonst echt super. Tolles Design. Einfach weiterzuempfehlen.
Fordeler
Handlich
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