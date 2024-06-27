ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Utgått

Philips AventSCF263

SCF263/61

4.9
| (27) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Se alle fordeler

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.9

av 5

27

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

3
2
1

27/06/2024

Deutschland

Deutschland

fantastisches Produkt

Der Philips Avent Natural Response Trinklernbecher SCF263/61 ist ein fantastisches Produkt, das meinem Kind geholfen hat, den Übergang vom Fläschchen zum Becher problemlos zu meistern. Die innovative natürliche Trinköffnung ermöglicht es meinem Kind, in seinem eigenen Tempo zu trinken, was das Risiko des Verschüttens deutlich reduziert. Das Design des Bechers ist sehr durchdacht. Er liegt perfekt in den kleinen Händen meines Kindes, was das selbstständige Trinken fördert. Die Reinigung des Bechers ist unkompliziert, da er spülmaschinenfest ist, was im hektischen Alltag sehr praktisch ist. Ein weiteres Plus ist die Robustheit des Bechers und es ist somit auch ideal für unterwegs.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

26/06/2024

Deutschland

Deutschland

Baby-Trinkflasche

Ich nutze diese Trinkflasche gerne für die Nacht, da sie nicht zu sehr ausläuft, wenn das Kleinkind sich selbst bedient. Ich bin sehr zu zufrieden damit. Einziges Manko, das Volumen könnte etwas größer sein.

Fordeler

Läuft nicht aus

Ulemper

Zu klein

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

20/06/2024

Deutschland

Deutschland

Super Trinklernflasche

Ich finde die Trinklernflasche super, weil unser Sohn sofort alleine getrunken hat. Die Füllmenge ist genau richtig. Die Griffe an den Seiten sind schön handlich. Das Mundstück ist schön weich und daher super für den Start geeignet. Wäre super wenn es dazu noch mehr Aufsätze geben würde mit anderen Mundstück. Die Flasche ist sonst echt super. Tolles Design. Einfach weiterzuempfehlen.

Fordeler

Handlich

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCF263/61 Trinklernbecher

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.