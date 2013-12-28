ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Myke tuter
  • Myke tuter

Utgått

Philips AventMyke tuter

SCF246/00

2.3
| (7) Anmeldelser
Myke tuter
De myke Philips Avent-tutene SCF246/11 er utformet for følsomme gommer og er det ideelle første skrittet fra bryst eller flaske til en drikkekopp. Med ventil som hindrer søl, og som er enkel å drikke av og rengjøre.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Kopp med tut

Kopp med tut

SCF551/03

Kopp med tut

Kopp med tut

SCF551/05

Tut for enkel overgang fra flaske til kopp

Myke tuter

  • 6 md.+

Skånsom mot tannkjøttet

Den myke tuten er skånsom mot tannkjøttet.

Patentert ventil som hindrer søl

Enkel å drikke av, enkel å rengjøre

Kompatibel med flasker og kopper fra Philips Avent

Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, unntatt glassflasker og voksenkopper / mine første store barn-kopper. Så du kan mikse og matche for å lage en perfekt kopp. De passer til smårollingens individuelle utviklingsbehov.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.3

av 5

7

Anmeldelser

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF246/11 Becs souples

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF246/11 Becs souples

23/01/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung

An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet

Denne omtalen gjelder SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Denne omtalen gjelder SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 