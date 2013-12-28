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Utgått
SCF246/00
6 md.+
Den myke tuten er skånsom mot tannkjøttet.
Enkel å drikke av, enkel å rengjøre
Alle Philips Avent-flasker og -kopper er kompatible, unntatt glassflasker og voksenkopper / mine første store barn-kopper. Så du kan mikse og matche for å lage en perfekt kopp. De passer til smårollingens individuelle utviklingsbehov.
2.3
av 5
7
Anmeldelser
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF246/11 Becs souples
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF246/11 Becs souples
Julia27
23/01/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung
An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet
Denne omtalen gjelder SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Denne omtalen gjelder SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
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