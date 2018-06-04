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Enkel å drikke av
200ml / 7oz
6 md.+
gutt
.
Ventilen er bygd inn i tuten, slik at monteringen er rask og problemfri.
Beholderen til tutekoppen er utformet slik at små hender får godt grep
4.2
av 5
109
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Iris
04/06/2018
Norge
Ny smokk?
Veldig bra kopp!! Er det mulig å få kjøpt ny smokk til flaska? Den er tygd hull i :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF551/00 Kopp med tut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF551/00 Kopp med tut
BertBerry
05/06/2017
United Kingdom
Brilliant
I used these with my daughter when she turned one to get her away from bottles, she took to it instantly. The teet is soft and easy to drink from. I only wish buying extra teets were easier to get and cheaper then a bottle !
Denne omtalen gjelder SCF551/15 Spout Cup
Denne omtalen gjelder SCF551/15 Spout Cup
ecb91
10/02/2017
United Kingdom
Perfect
I used this for my 10 month old nephew. He hasn't taken well to other cups but instantly took to this one. The bright colours made it appealing and the shape made it easy to hold. I highly recommend this product!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF551/15 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF551/15 Spout Cup
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.