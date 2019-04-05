Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Enkel å drikke av
9 oz / 260 ml
9 md.+
gutt
.
Ventilen er bygd inn i tuten, slik at monteringen er rask og problemfri.
Beholderen til tutekoppen er utformet slik at små hender får godt grep
4.5
av 5
36
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Nillja
05/04/2019
Sverige
Könsroller?
Varför skriva i beskrivningen för den blå ordet pojke? Färger tillhör inte ett specifikt kön. Lite tråkigt men pipmuggen är toppen. Min kille är jättenöjd med sin rosa pipmugg ;)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF553/05 Pipmugg
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF553/05 Pipmugg
Kole
17/02/2017
United Kingdom
Del av opprykk
Great for bottle to cup weaning.
This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF553/13 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF553/13 Spout Cup
Lee1060
13/02/2017
United Kingdom
Del av opprykk
Excellent features, great value, great design.
Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF553/13 Spout Cup
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF553/13 Spout Cup
Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023.