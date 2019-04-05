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  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av
  • Enkel å drikke av

Utgått

Philips AventKopp med tut

SCF553/05

4.5
| (36) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Enkel å drikke av
Denne Philips Avent-koppen med tut vil både smårollinger og foreldre sette pris på. Den myke silikontuten er enkel å drikke av, og koppen er enkel å rengjøre med få deler
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Drikkekopp med myk tut som er enkel å drikke av

Enkel å drikke av

  • Enkel å drikke av

  • 9 oz / 260 ml

  • 9 md.+

  • gutt

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskinen, noe som er praktisk

.

Tuten er i én del for enkel montering

Ventilen er bygd inn i tuten, slik at monteringen er rask og problemfri.

Bølgete form på beholderen for godt grep

Beholderen til tutekoppen er utformet slik at små hender får godt grep

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

36

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

05/04/2019

Sverige

Sverige

Könsroller?

Varför skriva i beskrivningen för den blå ordet pojke? Färger tillhör inte ett specifikt kön. Lite tråkigt men pipmuggen är toppen. Min kille är jättenöjd med sin rosa pipmugg ;)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF553/05 Pipmugg

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF553/05 Pipmugg

17/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for bottle to cup weaning.

This was a great transition cup for anyone struggling to get baby from normal bottle to a cup.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF553/13 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF553/13 Spout Cup

13/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent features, great value, great design.

Perfect for my child, she loves it must be the nice colours and the fact they fit perfectly into her hand. Had to go and buy two more for the trips to the grandparents. Can't fault it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF553/13 Spout Cup

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF553/13 Spout Cup

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  1. Basert på en global online tilfredshetsundersøkelse gjennomført med 10 109 brukere av produkter og merkevarer innen mor- og barnomsorg i 2023. 